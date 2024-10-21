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▲中央氣象署清晨發布「大雨特報」，指出宜蘭地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼有局部大雨發生的機率。（圖／取自中央氣象署）

▲本週會是迎風面水氣增加，北東有雨的天氣型態，準潭美颱風最快今日生成，週四起要留意熱帶性低氣壓或颱風動態。（圖／中央氣象署提供）

今（21）日因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署清晨發布「大雨特報」，指出宜蘭地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石。至於第20號輕度颱風「潭美」最快今日生成，將對週末天氣造成影響，若未來路徑太靠近台灣，有「颱風環流」直接侵襲或間接影響的顧慮。新北市、基隆市「北海岸地區」；屏東縣「恆春半島」；宜蘭縣、台東縣「蘭嶼綠島」氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今日至明日白天的天氣較為和緩，迎風面雲量仍多，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率。但明晚至週四（25日）東北季風增強，水氣漸增，北部、東北部轉有局部雨，花東地區偶有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢。至於準潭美颱風最快今日生成，吳德榮透露，若未來路徑太靠近台灣，有「颱風環流」直接侵襲或間接影響的顧慮；路徑如果離得較遠，由於目前模擬，北方冷空氣並未及時南下，「秋颱共伴效應」不致於太強，但目前路徑仍在調整中，仍需密切觀察。