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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，但因柯爸爸柯承發傳出病危住進加護病房，柯文哲已於18日獲准外出到台大醫院探望父親。對此，前立委沈富雄不禁表示「柯家很苦」，但現在其實很少人同情柯文哲一家的處境。沈富雄20日在節目《TVBS戰情室》表示，京華城跟政治獻金不是完全不同的案子，檢調現在調查的重點在於京華城相關的人是否用政治獻金的方式來把賄款放進去，所以才去對照捐錢的人和柯文哲USB內容是否相同。有人認為，USB內的數字代表的是錢，不是時間，「檢調沒有辦法，這成了間接去偵辦的方法之一。」沈富雄也說，憑良心講，柯家現在處境很苦，爸爸在加護病房，兒子在看守所，「我的朋友則是藍綠都有，但現在同情柯文哲一家處境的人，其實很少。」沈富雄認為，柯家今天的辛苦，來自柯文哲一個人，而現在唯一的辦法，就是趕快起訴，這可能會讓一些人講不出話來、硬是撐下去的人，大為減少。