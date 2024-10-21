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▲柯佳嬿坦言沒想過坤達會再翻紅，表示兩人認識時，坤達已經沒有在當男團了。（圖／翻攝《小姐不熙娣》）

▲柯佳嬿被小S牽著手，一起跳了慢速版的16蹲。（圖／翻攝《小姐不熙娣》）

▲坤達在金鐘獎上喊話柯佳嬿，柯佳嬿也立刻發限時動態回應。（圖／翻攝柯佳嬿IG）





女星柯佳嬿2017年和老公坤達結婚後，鮮少公開聊到婚姻生活，近日她上小S、派翠克主持的《小姐不熙娣》，被問到看見坤達靠Energy翻紅有沒有很意外？柯佳嬿笑說確實會多了一種「看男團的眼光」。節目上小S還拱眾人一起來跳Energy的招牌舞蹈「16蹲」，雖然柯佳嬿很抗拒，但還是被小S拉著一起跳舞，畫面曝光讓網友笑翻，柯佳嬿也自嘲：「這個動作很傷膝蓋」。近日柯佳嬿、楊祐寧、王大陸和製作人B2為了宣傳節目《艾嘉食堂》，特意上《小姐不熙娣》接受採訪，小S表示很少看到柯佳嬿公開談婚姻生活，好奇柯佳嬿和坤達的相處狀態，看到坤達重新翻紅，私下有甚麼想法？柯佳嬿坦言：「他其實蠻認真練舞的，我自己在旁邊看覺得很新鮮，因為我跟他認識12、13年，但我們認識的時候他已經沒有在做男團的這些活動」。柯佳嬿表示看到坤達現在的轉變，自己確實會多了一種「看男團的眼光」，她在現場也被小S拱跳16蹲，柯佳嬿抗拒喊道：「我覺得這個動作很累，而且很傷膝蓋」，開玩笑說等以後老公走下坡的時候，自己再出來跳16蹲，但小S沒有要放過她，還拉著現場眾人一起，並牽著柯佳嬿的手，一起跳起慢速版的16蹲。滑稽畫面曝光現場眾人笑翻，派翠克還調侃「這是16深蹲吧」，結果也被小S懲罰去跳16蹲。而同場的楊祐寧跳起來游刃有餘，還開玩笑說自己和坤達明明沒甚麼關係，結果之前宣傳節目也被拱跳16蹲；王大陸則解釋褲子有點緊才跳不太下去，B2因膝蓋有舊傷，跳沒幾下就投降。事實上，柯佳嬿之前被問到有沒有機會跳16蹲時，就狠心拒絕過多次，看到坤達回歸男團生活，她也笑說：「有嫁給偶像的感覺！」19日坤達登上金鐘獎頒獎典禮合作日本女團Avantgardey也大跳16蹲舞蹈，還對著鏡頭喊：「老婆～我等下就回家了」，讓在看轉播的柯佳嬿也笑說：「嚇我一跳」，夫妻甜蜜感情閃瞎眾人。