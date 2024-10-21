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中華職棒總冠軍賽正如火如荼地開打，G2的比賽昨晚在台北大巨蛋進行，中職會長蔡其昌到場看球，戰況卻被中信兄弟不利，比賽進行到後段時，轉播的球評也調侃：「會長也緊張地站起來了」，對此蔡其昌本人也在社群上做出回應。比賽進行到6局下，中信兄弟反攻，兩出局後攻占上二三壘，今天也到現場看球的蔡其昌，過去一直是死忠兄弟象迷，不過出任中職聯盟會長後，對聯盟所有球隊都必須一視同仁，不可偏愛單一球隊。因此他也在個人的社群上發文解釋：「球評說：『會長也緊張地站起來了！』會長要澄清一下，是因為前面站起來，我只好也站起來啦」該文也在社群網站上吸引3千多人按讚，有球迷問「賴威廉第三戰還忍得住不到現場嗎，大巨蛋有貴賓室，他應該可以很安全看球也不擾迷，不邀請他來看球嗎」對此蔡其昌也幽默回應：「大家都猜對了，幾萬人的安檢，獅迷總統覺得太困擾大家」。這個系列賽發展至今，確定一定會打到洲際棒球場，蔡其昌也相約球迷「台中見」。下面也有網友紛紛給予會長肯定和鼓勵，「您真是一個很棒的會長」、「會長真的是太可愛了」、「今天有幸跟會長合照，謝謝會長一直以來對中華職棒的支持」。