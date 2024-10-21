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美國職籃（NBA）新賽季即將開打，費城76人當家球星Joel Embiid日前宣布為確保能夠健康出賽，新賽季不會打「背靠背」的比賽。對此名人堂球星Kevin Garnett看不下去，在自己的Podcast節目中，怒噴Embiid這真的太誇張，更直言「打82場比賽是你的工作」。Embiid身為76人一哥，是團隊倚重的主力進攻點，但生涯飽受傷病困擾，單季出賽數從未超過70場，上賽季例行賽僅出賽39場，為了能夠保持健康並衝擊總冠軍，Embiid日前宣布剩餘職業生涯可能不會再打背靠背比賽。Garnett近期在自己的Podcast節目「All the Smoke Productions」談到此事時，怒噴Embiid太誇張，「82場比賽，這是你這份工作的要求，整個夏天，除了奧運跟訓練營外，這麼多時間可以休息，那些才是讓你休息的時間，我真的不想聽這些鬼話，背靠背全部休戰，我尊重你們打球的方式，但這真的太誇張。」76人新賽季將有15場背靠背的比賽，若Embiid全部休戰，本季最多的出賽場次為67場。上賽季Embiid出賽39場比賽，場均上場33.6分鐘，繳出34.7分、11籃板、5.6助攻、1.2抄截、1.7阻攻，表現依舊相當全面。