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資深媒體人黃暐瀚日前爆料，民眾黨主席柯文哲曾向國民黨立委吳宗憲詢問，被扣押的USB能否被檢方破解，但吳宗憲反駁無此事，黃暐瀚事後也為此道歉。國民黨立委徐巧芯透露，事發當天，吳宗憲就坐在自己旁邊，並告訴她柯文哲其實是擔心USB被檢方扣走後，裡面的內容被外界拿去斷章取義。徐巧芯20日在節目《週末大爆卦》表示，當時很多人以為柯文哲會被羈押，結果被無保請回，而當天正好大家要搭機前往花蓮參加國民黨立院黨團總召傅崐萁母親告別式，在松山機場候機時，藍委們和柯文哲曾互相詢問許多問題。徐巧芯透露，登機後坐在她旁邊的就是吳宗憲，柯文哲身旁則坐著隨扈，因此吳宗憲和柯文哲並沒有在機上對話。徐巧芯也說，自己當時詢問吳宗憲很多法律相關問題，包括檢察官辦案細節，吳宗憲向她解釋完後，還透露柯文哲擔心檢察官搜走他的USB後斷章取義，把相關資訊洩露給特定媒體編造故事，對其人格進行栽贓陷害。徐巧芯說，過程中當然有談到USB和手機，自己也不是在幫柯文哲說話，而是在還原事發過程，「柯文哲有罪沒罪是另一回事」，柯文哲擔心的不是USB被破解，而是裡面有很多民眾黨的高度機密資料，憂心USB內容會被拿來做文章、編故事，事後又被媒體報導出來。