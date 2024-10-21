我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週五（18日）全數走高，四大指數全數收紅，此外投資人關注本週將公布的科技公司財報。也激勵台北股市今（21）日開盤上漲115.71點、來到23602.98點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.14點、來到268.83點，重新站回月線。今日開盤量大強勢個股：高僑、正達、安可、光聖、熒茂；開盤量大弱勢個股：全球傳動、健椿、金寶、三晃、凱基金。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1095；鴻海開盤上漲2.5元、來到210元；聯發科開盤上漲5元、來到1310元。美國股市上週五全數走高，道瓊指數再寫歷史新高，上漲337.28點或0.79%，收43077.7點；那斯達克指數上漲51.49點或0.28%，收18367.08點；標普500指數上漲27.21點或0.47%，收5842.47點；費半指數上漲10.65點或0.21%，收5155.86點。雖然四大指數全數走高，但是科技五大天王卻全數下跌，Meta下跌1.62%，蘋果下跌0.89%，Alphabet下跌0.18%，微軟下跌0.63%，亞馬遜下跌0.43%。半導體股則是漲跌互見，高通下跌1.5%，應用材料下跌3.37%，德儀下漲0.43%，AMD下跌0.33%，輝達上漲3.13%，美光大漲4.72%。台股ADR普遍收高，台積電ADR上漲0.19%，日月光ADR上漲1.67%，聯電ADR上漲0.38%，中華電信ADR下跌0.84%。