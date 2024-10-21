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明年度中央政府總預算案持續卡關，朝野僵局難解，行政院長卓榮泰在臉書發文以「點菜」比喻，直指同事聚餐點4道菜，結果餐廳要求加點5道菜，甚至還嗆「餐廳也可以決議把我趕出去」。對此，國民黨立委洪孟楷也舉例，「股東會做成的決議，執行單位不遵守？」狠酸「想來，可能是又想凹股東會主席再吃一頓點水樓了」。針對卓榮泰的比喻，洪孟楷20日深夜在臉書發文舉例反駁，一家公司，執行長來應徵的時候對著股東們說請信賴他。獲得聘任後，組成了團隊。明年的工作目標，股東代表們提出具體建議，希望針對醫護部門、農務項目及原民業務加強，補足過去未滿足之處。團隊主管一方面說「不行」；但另一方面，卻要求暴漲近20%的營運成本。其中光買媒體講自己好棒棒的費用，成長了四成。洪孟楷說，股東代表納悶，已經股東會做成的決議，執行單位不遵守？團隊主管說，不排除找隔壁姓官的一家人來評理，但正巧，姓官的一家人是團隊主管親戚。股東代表說，請團隊依照股東會決議把明年的計劃再增加進去。團隊開始造謠股東代表把公司修水管的錢給拿掉。問題是，今年的費用早在去年就通過。執行長對這樣的狀況不打算處理，但諷刺的是，當初應徵的時候，執行長跟股東頭家們保證他最有經驗，要股東信賴。洪孟楷質疑，這樣的執行長和團隊，最近著名的業績，是鼓吹買發電機放別的公司、還有要股東子女簽下公司遭小偷時自願當保全同意書。這位團隊主管，不思考如何依法行政，卻是晚間在臉書，發出不知所云的餐廳聚餐文，「想來，可能是又想凹股東會主席再吃一頓點水樓了。」洪孟楷也直呼，「依法行政就好，不用小說治國！」「依法編列立即審查，違法漏編政院怠惰！」