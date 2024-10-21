我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼美妝網紅許悅收到麥當勞《獵人》公關品，昨日分享男友的開箱短片，並寫下：「抱歉我真的沒在看動漫。」讓大批網友相當不滿。（圖／翻攝自IG）

▲許悅因開箱麥當勞《獵人》公關品挨轟，她事後發文反擊，回嗆發言引起全網炸鍋，目前貼文已被刪除。（圖／翻攝自IG）

▲▼麥當勞熱血動漫祭與《獵人》聯名，推出限時限量《獵人》角色盲卡包及《獵人》BOOK牌撲克牌。（圖／取自麥當勞官網）

風靡全球的高人氣動漫作品《獵人》（HUNTER×HUNTER），日前才傳出作者冨樫義博將復刊的好消息，今（21）日麥當勞就宣布熱血聯名《獵人》，推出角色盲卡包、BOOK牌、限定包裝等一系列活動。不過，麥當勞提前寄給多名網紅公關品，包含完整《獵人》角色盲卡包、《獵人》BOOK牌及精美收藏盒，此行銷策略卻遭大批網友不滿，美妝網紅「許悅」開箱時還喊「誰是小傑」、「抱歉我真的沒在看動漫」，挨轟卻反嗆網友「講話不用這麼難聽」，讓全網炸鍋，目前兩則Threads刪文皆已被刪除。美妝網紅許悅收到麥當勞《獵人》公關品，昨日在Threads上分享男友的開箱短片，並寫下：「抱歉我真的沒在看動漫。」只見男友在開箱時，許悅在一旁提問「誰是小傑啊？」並指著小傑喊「他長得好像原子小金剛」，還拿出《真珠美人魚》露亞的圖片與比司吉比對。該則開箱影片引起大批網友不滿，紛紛怒轟，「麥當勞這波獵人聯名行銷是炎上商法嗎？找一堆沒看過獵人不懂動漫的網紅業配，看那些影片真的會氣死」、「我們這些真粉超級可悲，來世願做網美」、「自媒體是一份職業，做了功課才發文，不難吧」、「隨便亂找曝光只會造成反效果」。而許悅事後還發文反擊，「我知道大家都很喜歡，但講話不用那麼難聽拉，通常廣告行銷預算都要花到數十萬到百萬，但寄公關品就可以免費換大量宣傳，對公司來說就很划算阿。我就是突然收到這個包裹，難道對方寄包裹前還要先問說哈囉你有看過嗎？是粉嗎？要超級喜歡才能寄給你喔，要不是我男友很喜歡的話，早就全部抽獎送大家了。」回嗆發言更是引起全網炸鍋，狂酸：「所謂提油救火，大概就是如此。」目前這兩則貼文都已被刪除。麥當勞熱血動漫祭與《獵人》聯名，推出限時限量《獵人》角色盲卡包，集結《獵人》全篇章24＋1款經典角色，內含璀璨金卡、閃耀銀卡、珠光銅卡及神祕隱藏版。只要購買任意品項加價89元即可獲得，每包含4張角色卡，活動日期為10月23日至11月12日。另外麥當勞還製作《獵人》BOOK牌撲克牌，10月30日至11月19日期間，購買任一分享盒加點指定飲品，或外送買分享餐，就送《獵人》BOOK牌撲克牌乙份，重溫熱血沸騰貪婪之島篇章。麥當勞也同時推出《獵人》限定包裝，8款限定包裝取材自友克鑫市、嵌合蟻篇、獵人試驗篇，10月23日至11月19日期間，凡購買任一分享盒、中杯冷飲、OREO／雙倍OREO冰炫風、 6塊／10塊椒麻麥克鷄塊，即可獲得相對應品項之《獵人》限定包裝。