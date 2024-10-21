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中華職棒台灣大賽G2統一獅在先發投手勝騎士5又2/3局失3分的好投下，終場以10：3擊敗中信兄弟，系列賽1：1平手。昨天戰況對兄弟不利，現場的主場球迷也靜悄悄，共37596位球迷進場的台北大巨蛋被戲稱宛若「圖書館」，僅有左外野的統一獅陣營很活躍，形成反差。在賽前處於0：1落後的情況下，此役左外野的客隊統一獅加油陣營相當活躍，熱烈地為南霸天加油，也和現場黃衫軍陣營的氣氛形成鮮明反差，有球迷也笑說這是全場「最吵的區域」。統一獅在外野高呼「吞霸歌」吸引不少人關注，有參加過營火晚會的球迷應該不會陌生，這旋律和拜火歌相當類似。根據網路消息，這首歌出處來自於羅大佑的歌曲間奏，經球迷改編後才成為節奏清楚、旋律激昂的必勝歌。不過過去在統一獅隊失利時，也常被其他球迷調侃為「吞敗歌」。昨天中信兄弟輸球，有球迷在社群上分享，在戰況對主場軍不利時，一名年輕的獅迷吹氣笛，結果被另一位中年兄弟球迷「爆噴」，發文者也不禁問道「大巨蛋到底能不能吹氣笛」？在官方規定的臺北大巨蛋在嚴禁攜帶的物品中，禁止任何可發出巨響之器材，像是哨子、瓦斯汽笛、擴音器等等都不可以。一經查獲，工作人員有權沒收、丟棄或禁止攜帶者入場。但是，像是這種主要用吹的汽笛，不確是否可以攜帶。該貼文底下有很多象迷出來為這位獅迷說話，直言雖然是「兄弟主場但沒必要這樣」、「主辦單位沒拿走，就不能禁止人家」，對話氣氛友好。