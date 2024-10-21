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▲李晧禎是2023年PLG賽季第1位來台灣應援籃球的韓籍啦啦隊員，後來也雙棲應援職棒富邦悍將。（圖／李晧禎IG）

▲富邦球團公布PLG賽季啦啦隊新視覺，南珉貞（上排左4）確定續留。（圖／Fubon Angels臉書）

▲李雅英籃球賽季在台啤永豐雲豹啦啦隊應援，當「最美電豹女」。（圖／想想時間有限公司提供）

富邦球團啦啦隊Fubon Angels陣容出現調整，球團在昨（20）日中午公布最新消息，表示綽號「大哥」的韓籍啦啦隊成員李晧禎，本季PLG賽季，將暫別富邦勇士；加上因為賽季問題，李雅英回歸職籃台啤永豐雲豹啦啦隊當「電豹女」，Fubon Angels原先「韓籍3本柱」的豪華陣容，確定只剩下南珉貞繼續續約活動，應援將持續到明年。李晧禎先前無預警在IG公開身穿韓國職籃KBL球隊「蔚山現代摩比斯太陽神」啦啦隊應援服的照片，被粉絲猜測要離開台灣回韓國工作，當時李晧禎刪文未正面回應，富邦也表示還在續談韓籍球員的合約問題，怎料昨日就丟出震撼彈，表示李晧禎確定暫別台灣，「上一季加入的李晧禎，接下來另有工作規劃，將暫別富邦勇士，不管身在何處，晧禎也會繼續為富邦加油。」富邦球團指出，雖然李晧禎離開，但南珉貞PLG賽季會續留，「歡迎騎士們讓珉貞感受勇士的熱情，一起來當南朋友」。不少粉絲雖然感到惋惜，但也紛紛留言祝福李晧禎，「嗚嗚嗚嗚，真的沒大哥了」、「太可惜沒有雅英和李晧禎」、「大哥放假在韓國，雅英在電豹女」。也有網友認為，這只是本季PLG賽季的陣容，李晧禎不參與職籃應援，但可能會繼續職棒應援，一切未知數還要等明年職棒賽季開打才知道，「晧禎大哥，希望明年棒球季，還會留在富邦悍將裡面，她是我願意買票進場支持悍將比賽的最大原動力」、「大哥只是暫離勇士，不代表離開悍將好嗎」、「悍將可能也只剩一位了吧，有可能成績差，集團不買單，希望雅英在悍將別走」。