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明年度中央政府總預算案持續卡關，朝野僵局難解，行政院長卓榮泰在臉書發文以「點菜」比喻，直指同事聚餐點4道菜，結果餐廳要求加點5道菜，甚至還嗆「餐廳也可以決議把我趕出去」。對此，資深媒體人謝寒冰諷刺，卓榮泰根本亂比一通，並點出卓的心態，「只是個外送的，卻喧賓奪主、打算自己吃大餐。」卓榮泰20日晚間於社群平台發文，以同事聚餐點餐比喻總預算一事，提及點餐後餐廳決定要求一定要加第5道菜，縱使顧客建議餐廳同意以後不會再如此要求加點，「只此一次、下不為例」，設法加點費用來解開僵局，但仍無法取得協議，主張請消保官來仲裁，卻被餐廳說是恐嚇，「當然，餐廳也可以決議把我趕出去！之後一切重新再來」。對此，謝寒冰在臉書發文表示，卓榮泰用「不能強迫點菜」明喻立法院要求禁伐補償等預算是強人所難，「先別提他老兄根本亂比一通，重點在他的心態～～～大家注意到沒有，他其實只是個外送的，卻喧賓奪主，打算自己吃大餐吶！」