熱帶性低氣壓TD24已經在昨（20）日下午2點生成，臺灣大學大氣科學博士林得恩發文提到，TD24是否會升級成今年第20號颱風「潭美」，最快今（21）日將會有答案，同時根據中央氣象署最新颱風路徑預報顯示，影響臺灣天氣的時間會落在10/24至10/26，其中，風雨最大的時段會在10/25至10/26。
林得恩在FB專頁「林老師氣象站」發文提到熱帶性低氣壓TD24已經生成，最快今日將會再增強為今年第20號颱風「潭美」，行徑的方向是先向西後，再轉西北前進；若是經菲島呂宋陸地後，再進入南海海域，則較易與環境東北季風在臺灣東北外海附近產生共伴效應，造成北部及東北部地區顯著且持續的降雨。
此外，根據中央氣象署最新颱風路徑預報顯示，會影響臺灣天氣的時間會落在10/24至10/26；其中，風雨最大的時段會在10/25至10/26。運動移向將先向西後，再轉西北前進；關鍵的轉折觀察點會在10/24下半天至10/25上午。
專家評估：潭美颱風範圍頗大！
天氣職人 吳聖宇也在臉書指出，目前TD-24位於關島關島附近海面，雲圖看起來環流很大，但是中心結構鬆散，外圍風力較大，有季風低壓的感覺，但是內部的風力也在緩慢增強中，等到內部雲層逐漸發展鞏固起來，就有可能進一步增強為輕度颱風，預估時間可能落在24-36小時後，形成颱風會叫做潭美，也是今年第20號颱風，由越南所命名，薔薇花的意思。
目前預報這顆未來的潭美颱風範圍頗大，即使是穿過呂宋島往西，不直接威脅，迎風面東半部的降雨應該也跑不掉，如果有類似共伴效應的情況發生，降雨的情況會更明顯一些，西半部雖然降雨會被擋住，但是沿海地區仍可能有強勁的風力出現，至於會不會發颱風警報仍要觀察，路徑、暴風半徑大小都還有不確定性，需要持續注意最新消息。
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此外，根據中央氣象署最新颱風路徑預報顯示，會影響臺灣天氣的時間會落在10/24至10/26；其中，風雨最大的時段會在10/25至10/26。運動移向將先向西後，再轉西北前進；關鍵的轉折觀察點會在10/24下半天至10/25上午。
專家評估：潭美颱風範圍頗大！
天氣職人 吳聖宇也在臉書指出，目前TD-24位於關島關島附近海面，雲圖看起來環流很大，但是中心結構鬆散，外圍風力較大，有季風低壓的感覺，但是內部的風力也在緩慢增強中，等到內部雲層逐漸發展鞏固起來，就有可能進一步增強為輕度颱風，預估時間可能落在24-36小時後，形成颱風會叫做潭美，也是今年第20號颱風，由越南所命名，薔薇花的意思。
目前預報這顆未來的潭美颱風範圍頗大，即使是穿過呂宋島往西，不直接威脅，迎風面東半部的降雨應該也跑不掉，如果有類似共伴效應的情況發生，降雨的情況會更明顯一些，西半部雖然降雨會被擋住，但是沿海地區仍可能有強勁的風力出現，至於會不會發颱風警報仍要觀察，路徑、暴風半徑大小都還有不確定性，需要持續注意最新消息。