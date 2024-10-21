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▲網路上流出案發當下的監視器畫面，場面宛如黑幫電影。（圖／翻攝自影片）

一名中國男本月17日在菲律賓火鍋店內對同胞開7槍，造成槍擊死亡案件，如今網路上流出案發當下的監視器畫面，場面宛如黑幫電影，整起事件引發外界關注。根據《新京報》報導，事發於菲律賓馬卡蒂（Makati）凌晨2點30分左右一間火鍋店，從監視器畫面可見，當時有幾個人坐在圓桌旁。兇手黑衣男子則站在桌邊與上身赤膊的男子疑似發生口角，突然黑衣男子舉起手槍，對著赤膊男子開槍，開完槍後還站在已經倒地的男子身旁與同桌的其他人講話。監視器畫面中一名白衣女子站在倒地的赤膊男子旁，用中文問：「怎麼辦？」開槍的黑衣男子說：「走啊，走嘛。」白衣女子說：「我不走，要送他去醫院。」黑衣男子說：「他活不了了。」經警方確認，受害男子是29歲的中國公民，他的手部與胸部中了四槍，送到醫院時已經死亡，而從最新的監視器畫面看見兇手駕車撞破大門逃離現場。馬卡蒂市警察局長稱，已就該案展開調查，正全力追捕華人男性槍手。菲律賓警方表示，這次衝突源自於受害者和嫌疑犯之間與商業相關的討論，嫌犯受到被害人的挑釁，兩人曾在Telegram討論玉米與大米供應問題。警方在現場檢獲5粒子彈及8個彈殼，稱儘管初步跡象表明動機源於商業糾紛，但隨著調查的進展，警方正在考慮各種可能性，包括愛情糾紛的因素。18日火鍋店負責人被帶回警局調查，目前火鍋店已經停業，而兇手仍然潛逃中。中國駐菲律賓大使館表示，已介入處理，不過拒透露具體情況。由於案情疑似與離岸賭博事業有關，中國駐菲律賓大使館指出法律禁止任何形式的賭博，中方支持菲方全面禁止離岸博彩業，嚴厲打擊仍在運作的離岸博彩公司及其相關犯罪。