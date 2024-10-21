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南非政府通知我駐處10月30日前遷離首都普勒托利亞，並威脅「倘若不從就關閉代表處」。對此，外交部長林佳龍今（21）日在立院受訪表示，南非政府片面毀約，我方已成立應變小組，正在據理力爭、捍衛國家權益，做好各種應變計劃。南非政府日前片面通知我駐處遷館，林佳龍今赴立院外交及國防委員會業務報告並備質詢前受訪表示，南非政府片面毀約，違反我們在1997年所簽訂的雙邊架構，也未經過任何協商。當然，包括南非的國會議員跟媒體都有為台灣發聲，「我們認為這個是需要經過雙邊政府的遵守法治、透過協商來溝通跟處理」。林佳龍指出，我方已成立應變小組，做好各種應變計劃，將隨著雙方方協商情況做好妥善因應。至於我國有意加入美、日、菲三邊合作推動的呂宋經濟走廊計畫，將從農業或是半導體產業鏈切入？林佳龍回應，台灣就是菲律賓的鄰國，不只在第一島鏈都有安全挑戰，經濟方面也能互補。我方目前已跟美國密切諮商中，最近也有政府跟民間企業界組團到菲律賓考察，雙方都有很高的合作意願，項目包括半導體韌性供應鏈、潔淨能源以及交通的軌道跟公路系統；甚至在農業方面台灣也有優勢，期盼雙方持續加強合作。