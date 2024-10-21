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▲白種元曾在2019年飛來台灣拍攝節目，品嘗的板橋「巷弄內 波霸珍珠奶茶」，現已天天都大排長龍。（圖／翻攝tvN）

▲韓國天團BIGBANG的成員「太陽」，也吃過麵線與金桔檸能，並在IG上分享。（圖／翻攝太陽IG）

▲白種元也到慈聖宮前介紹了3家美食，包含葉家肉粥、許記豬腳麵線、雞捲（賴記）。（圖／記者葉盛耀攝）

▲華西街夜市不分早晚同樣熱鬧，白種元也曾來此拍攝。（圖／記者葉盛耀攝）

▲老順香糕餅店是已有百年歲數的騎樓老店小攤，最有名的產品是鹹光餅，而白種元則是在節目中吃到鳳梨酥。（圖／取自新北旅客臉書）

白種元因為Netflix因為擔任韓國美食競賽節目《黑白大廚》的評審，讓國人更加認識他，事實上本就有「韓國美食天王、韓國食神」等稱號的他，早就於2019年曾來台拍攝節目「街頭美食鬥士」，當初更是在節目中推薦許多台北美食，尤其名單中的珍珠奶茶、麵線被爆出天天都大排長龍，其中的烤香腸，日前更曾差點發生槍案。網友在Threads上傳短片，表示原本隱藏在巷弄的「波霸珍珠奶茶」這幾天都大排長龍，大約超過20人在排隊，並驚呼「平日早上的人潮！黑白大廚的威力有夠強」。此攤據說是1999年開業，走古早味路線，原本顧客以在地人為主，現又多了不少慕名而至的外來客。地址：新北市板橋區中山路一段50巷1弄4號電話：02-2954-5131創立於1990年，同樣是走古早味路線，且是排隊名攤，Google上4.6顆星的高分。日前更發生違規停車糾紛事件，因駕駛人讓親人下車購買而違規停車，員警上前欲開單取締，駕駛卻想開車離去，員警拔槍警戒，乘客驚嚇後也停車接受盤查。地址：台北市中正區泉州街32之3號無電話這兩味美食在同家店經營，白老師在這裡標榜要吃「一套」，也就是將蚵仔麵線加上金桔檸檬以及隔壁間的黃家香腸。韓國天團BIGBANG的成員「太陽」，也來此吃過並在IG上分享。地址：台北市中正區泉州街32之2號電話：0958-273-597北投人氣小店，牛肉麵特色是份量大，且湯濃、肉大塊，白種元在此點用包含牛筋、牛肚和牛腱的「牛三寶麵」，他還教授他自己吃此麵的技巧，會先喝湯，再加入酸菜、辣椒醬、辣椒油和烏醋。地址：台北市北投區中央北路一段224號電話：02-2892-3686本就是三重名店，虱目魚標榜當天現殺因此夠新鮮，白種元力推虱目魚蓋飯，虱目魚片以特調滷汁調味，重口味果真好下飯。地址：新北市三重區大智街173號電話：02-2980-2005位在慈聖宮前，粒粒分明的鹹粥，可搭配多樣炸物，其中以紅燒肉人氣最高。另外炸豬肝也堪稱一絕，來此必點。地址：台北市大同區保安街49巷17號電話：0916-836-699同樣也是慈聖宮前名店，採用清燉手法來燉滷豬腳，但卻絲毫沒有豬腥味，軟Q香嫩，就連湯頭也清甘好喝。地址：台北市大同區保安街49巷17號電話：0952-005-739一樣在慈聖宮前販售，雞卷內包有赤肉、洋蔥等，趁熱吃外酥內Q實，可搭配醃漬小黃瓜添香解膩。地址：台北市大同區保安街49巷17號無電話華西街夜市內與週邊小攤相當多，白種元推薦喝一杯苦茶、再吃個豬血糕，兩攤難以知曉店名，但是白種元還力推「廣州街脆皮蚵仔煎」，位在廣州街與環河南路交叉口附近，標榜煎到薄而酥脆，加上蛋香與飽滿鮮蚵，還有鹹甜醬汁，是30年老字號人氣小攤。地址：台北市萬華區華西街、廣州街與環河南路交叉（脆皮蚵仔煎）無電話迪化街上50年的老店，四神湯裡的蓮子、薏仁煮到軟爛，但是湯頭清澈甘醇。這裡的肉包也很受歡迎，吃得到豬肉的鮮、洋蔥的甜。地址：台北市大同區民生西路388號電話：0970-135-007因經營者曾參加過歌唱節目「五燈獎」，而取此店名。創立於1981年，標榜以醬油、糖和獨門香料每日爐上細火慢熬，滷肉、豬腳滋味鹹中帶甜。港星關之琳、梁朝偉也特地前往品嚐過。地址：新北市三重區自強路一段119號電話：02-2984-3029已有百年歲數的騎樓老店小攤，1870年創立，白種元推薦鳳梨酥，這裡的鳳梨酥是較薄一點的，店裡還有另一款招牌鹹光餅，也很受歡迎。地址：新北市新莊區新莊路341號