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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，但因柯爸爸柯承發傳出病危住進加護病房，柯文哲已於18日獲准外出到台大醫院探望父親。民眾黨台中市政府顧問蔡壁如透露，柯文哲於18日深夜到醫院探視過柯父，因當時時間太晚，所以她並未陪同。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡還原探視情況，指柯文哲是在星期五傍晚探視，針對蔡壁如所說「太晚不能陪同」，陳智菡澄清，連家屬都沒被通知，其他人更不可能去探視。針對柯爸情況，陳智菡說，家屬表示能透露的，柯爸是因癌症住院，現在有併發症，上星期出現狀況危急的情況，至於羈押期間探視，柯文哲、柯家以及民眾黨 都依法申請。至於蔡壁如說有朋友帶柯爸病歷給柯文哲看，是否符合規定？陳智菡說，資訊有非常多錯誤，柯文哲是在星期五傍晚探視，而非深夜，另個錯誤則是，羈押禁見期間不能通訊通信，所以不會有朋友帶病歷給柯文哲看，這違法的，所以要澄清。針對蔡壁如說因為柯文哲探視時間太晚，所以沒有陪同，陳智菡表示，「這也混淆了，連家屬都沒被通知，其他人更不可能去探視，這家屬很困擾，希望我澄清。」而柯文哲探視時，是否有上手銬腳鐐？陳智菡透露，柯爸病情是從上週二開始明顯轉變，送進加護病房後後，想過依法申請探視，星期五送文，北所迅速處理，當天就去探視，至於戒具，都是依照慣例。