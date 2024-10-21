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日前民眾黨立委吳春城提到，教育預算不斷增加，從企管角度看，成果應更顯著。學生團體EdYouth則喊話，不應用企管角度看教育，更批評吳春城比喻失當的次數不止一次。吳春城16日質詢教育部長鄭英耀時表示，教育部預算再創新高，若以企業管理角度來看，「我們投入了超過3倍的預算，平均每個人的成果應該更加顯著」。對此，EdYouth認為，吳春城的發言並不恰當。EdYouth表示，教育存在的目的即是為了支持每個學生的發展，而非純粹以成效或結果導向來衡量。若將教育資源簡化為「投資」與「回報」，極有可能忽略了學生的學習過程、忽視了教育的本質。我們深信，每一位學生皆是獨立且需要支持的個體，吳委員純然從「企業管理」的角度出發，評鑑教育預算使用，是對教育本質的誤解。EdYouth指出，6月21日的民眾黨黨團「教改三十年」公聽會發言，吳春城即將學生比喻為「阿貓阿狗」、「獅子老虎」，來形容教育改革前後的學生。這種具歧視性的言辭，不僅忽視了學生的主體性，也傷害了教育現場中所有人的尊嚴。教育應該是多元與包容的，而不是品種「改良」的過程。EdYouth 認為，吳春城作為民眾黨唯一的教育文化委員，應以高品質問政為基礎，而非歧視或偏見，呼籲吳春城為自己的失言道歉，並承諾未來能看見學生的多樣化需求，共同為更好的教育體系而努力。EdYouth 臺灣一滴優教育協會理事長李瑞霖說明，EdYouth於教師節當周，與國民黨立法委員萬美玲、廖偉翔召開記者會，指出教育部應積極推動班級人數減少、增加多元選修課程鐘點費、提升導師職務加給等問題。李瑞霖指出，造成上述這些問題遲遲未解的一大原因，正是教育預算不足。