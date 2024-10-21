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GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔，由國科會主辦，台大智活中心、台北市電腦公會、科政中心共同執行，分為創新創業組、創意創客組兩大組別，歷經激烈角逐，創新創業組從橫跨19大產業263隊中選出最終前20強GenAI Stars企業。經過3個月的深度輔導，10月19日在台灣創新技術博覽會舉辦GenAI Stars Demo Day百工百業應用發表會，首度對外發表生成式AI創新應用，並於頒獎典禮揭曉獲得創新創業組金獎、銀獎、銅獎及優質創新獎的企業。為了推動GenAI百工百業落地應用，台大智活中心以深度輔導加速企業創新，提供30多位跨領域專家諮詢、大師講座、3鏈連結講座與設計思考3力驗證工作坊。透過深度輔導，企業從概念到落地，大企業、中小企業及新創企業運用GenAI推動內部營運創新，或以GenAI加值產品與服務，展現製造、照護、醫療、教育、食品、保險、營建等產業發展GenAI落地應用的潛能，為百工百業發展GenAI應用指路。台大智活中心主任劉佩玲表示，「GenAI Stars不僅是一場競賽，更是推動GenAI百工百業落地應用的開端。創新創業組20家企業的GenAI應用已全部落地，期望未來能進一步加速全產業的GenAI創新！」頒獎典禮頒發金、銀、銅獎，獲獎企業分別獲得150萬、100萬、50萬獎金。金獎為「中山醫學大學附設醫院」，建造雲端無代碼平台「醫點家」，無縫整合集成生成式AI、臨床資料（HIS、FHIR）以及各式檔案與訊號資料，協助醫療人員透過標準化模組自主建構臨床資料處理分析工具，減輕文件作業的負擔。銀獎為「意藍資訊」，打造「新一代生成式AI知識管理系統」，以AI提升知識管理效率，協助企業打造如ChatGPT般的企業專屬知識庫，限制機敏文件之調閱使用，同時僅參考明確內容做精準摘要回答，文有所本、列明出處，解決生成式AI常有的「幻覺」。銅獎為「中興工程顧問」，建置工程查驗專用AI平台，以設計圖說自動生成施工查驗表單，整合施工規範、圖說、BIM模型三種不同類型的設計資料，再配合中興工程獨有的查驗範本資料庫，轉換成監造所需的查驗表單，大量減少員工資料比對負擔，確保工程品質。５家企業獲得「優質創新獎」，包括「神瑞人工智慧」結合4D腦部影像與臨床數據，預測失智風險。「Profet AI_杰倫智能」將製造業專家知識系統化，破解製造業人才斷層。「智齡科技」自動生成專業易懂的照護報告，減少長照機構與家屬之間的溝通時間。「日月光半導體先進製程控制資訊部」以AI自動生成維修指引，縮短20％設備維修時間。「精誠軟體服務」打造AIxGPT應用服務，助企業知識共享、內部培訓。企業展現GenAI在百工百業落地應用的無限潛能，GenAI Stars不僅是一場競賽，更是百工百業實現GenAI落地應用的領航者。