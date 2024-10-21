第20號輕度颱風「潭美」最快於今（21）日就會生成，臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，綜合傳統模式及AI最新預測，準潭美颱風路徑預計以穿越菲律賓，到達南海機率為最高。若照這個路徑，準潭美颱風搭配東北季風，有機會在週五前後替台灣東北部地區帶來「共伴降雨」。
臉書粉專「觀氣象看天氣」今（21）日發文，表示菲律賓東方海面熱帶低壓在昨日下午成形，也就是即將生成的第20號颱風「潭美」，綜合傳統模式及AI最新預測，準潭美颱風的路徑預計以穿越菲律賓，到達南海機率為最高。
「觀氣象看天氣」表示，雖然準潭美颱風這個走法離台灣較遠，但若搭配東北季風，東北部地區在週五前後有機會出現「共伴降雨」，雨勢大小仍須視颱風實際路徑及與東北季風輻合位置而定，實際情形預計週三會更加明朗。粉專也指出，週四開始中部以北沿海及恆春地區，陣風會明顯加大，提醒民眾外出注意掉落物及自身安全。
台灣大學大氣科學博士林得恩則提到，準潭美颱風行徑方向是先向西後，再轉西北前進，若經菲島呂宋陸地後再進入南海海域，潭美易與環境東北季風在台灣東北外海附近產生共伴效應，造成北部及東北部地區顯著且持續的降雨。根據中央氣象署最新颱風路徑預報顯示，準潭美颱風影響台灣天氣的時間點將落在週四到週六（24日至26日），其中又以週五、週六為風雨最大的時段。
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「觀氣象看天氣」表示，雖然準潭美颱風這個走法離台灣較遠，但若搭配東北季風，東北部地區在週五前後有機會出現「共伴降雨」，雨勢大小仍須視颱風實際路徑及與東北季風輻合位置而定，實際情形預計週三會更加明朗。粉專也指出，週四開始中部以北沿海及恆春地區，陣風會明顯加大，提醒民眾外出注意掉落物及自身安全。
台灣大學大氣科學博士林得恩則提到，準潭美颱風行徑方向是先向西後，再轉西北前進，若經菲島呂宋陸地後再進入南海海域，潭美易與環境東北季風在台灣東北外海附近產生共伴效應，造成北部及東北部地區顯著且持續的降雨。根據中央氣象署最新颱風路徑預報顯示，準潭美颱風影響台灣天氣的時間點將落在週四到週六（24日至26日），其中又以週五、週六為風雨最大的時段。