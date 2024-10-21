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▲李棟旭（如圖）昨日為曹世鎬的婚禮朗讀祝詞，兩人交情匪淺。（圖／李棟旭IG）

▲曹世鎬婚禮BIGBANG的太陽（左）、G-Dragon（右）都有到場。（圖／太陽、G-Dragon IG）

▲金鍾國（左起）、李光洙、劉在錫幾名好友也有參加曹世鎬婚禮。（圖／金鍾國、劉在錫IG）

韓國諧星、知名主持人曹世鎬昨（20）日下午在首爾新羅酒店舉行婚禮，現場眾星雲集，出席的嘉賓包括G-Dragon、李光洙、劉在錫、宋承憲、崔智友等人，祝詞則由男神李棟旭朗讀，祝歌由歌手金範修、太陽、Gummy演唱，橫跨戲劇、主持、音樂圈的超豪華陣容讓粉絲看傻，也不難看出曹世鎬的好人緣和人脈有多廣。曹世鎬昨日迎娶小他9歲的圈外人妻子，婚禮盛大舉行，不少演藝圈好友都現身吃喜酒。首先，擔任證婚人的是曹世鎬的恩師全有成，演員兼歌手的南昶熙則是婚禮司儀，當天還請來歌手金範修、太陽、Gummy演唱祝歌，並由李棟旭上台朗讀祝詞，都是韓國娛樂圈赫赫有名的人物。當日出席喜宴的名單更是星光熠熠，根據韓媒報導，多組藝人好友現身婚禮，包含韓劇男女神崔智友、宋承憲、朴信惠、李聖經、車太鉉、李勝基及他的妻子李多寅等。歌手則有G-Dragon、太陽夫婦、雪炫、EXO成員燦烈、CNBlue成員鄭容和、Super Junior成員希澈、銀赫、圭賢；主持界好友則少不了劉在錫、李光洙、金鐘國等人，超豪華陣容堪比頒獎典禮等級。這些明星的出席，跟曹世鎬的好人緣脫不了關係，今年42歲的他，2001年就出道，曾為SBS綜藝節目《Roommate》真人秀固定嘉賓，2014年11月還曾獲邀參加中國央視綜藝節目《叮咯嚨咚嗆》，2017-2018年更是綜藝《無限挑戰》的固定主持人。後來曹世鎬還主持了《Weekly Idol》、《劉QUIZ_ON_THE_BLOCK》、《兩天一夜》等節目，在韓國知名度頗高，婚禮結束後預計將進行為期10天的蜜月旅行，才會返韓繼續工作。