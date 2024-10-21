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台中七期豪宅19日晚間發生命案，一名26歲的許姓男子陳屍屋內，身上有多處傷痕遭凌虐死亡，許男因為與劉姓男子有債務、毒品糾紛，他夥同其他3人將許男囚禁在豪宅內施暴、凌虐致死，其中2名劉姓男子、石姓男子當場遭逮捕，檢方依殺人罪向法院聲押，今（21）日法院裁定羈押禁見，還有一名林姓少年則是移送少年法庭。19日晚間，台中七期豪宅發生命案，許姓男子疑似遭虐打囚禁致死，遺體有多處瘀青傷痕，且用繩索綑綁，檢警已逮捕4名涉案嫌犯，分別為劉男、石男、林男，另名未成年林姓少年則是在逃亡16小時後遭到逮捕。據了解，死者許男與劉男有債務、毒品糾紛，多次追討欠款不成，19日劉男夥同其他3人將許男約到豪宅內拘禁，期間以鋁製球棒、電擊棒毆打凌虐致死。全案移送地檢署後，檢方認為劉、石、林等3人涉犯殺人、傷害致死、3人以上以凶器對被害人施以凌虐施行拘禁致死、轉讓禁藥致死、強暴方法使人施用毒品等罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，今天法院裁定羈押禁見；未成年部分由警方逕行移送台中地院少年法庭。