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有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，基於4大利多考量，選後美股可望還有一波漲幅，尤其「川普衝擊（Trump Bump）」效應可期。在台積電法說會利多效應帶動下，美國存託憑證（ADR）市值已正式衝破1兆美元，儼然成為全球股市救世主，也推升國際機構投資人對台股的興趣。美國總統大選緊接著將於11月5日登場，也讓本週登場的外資投資論壇「QIC CEO Week」 ，成為國際機構投資人關注焦點，是國際機構投資人可以了解台灣企業如何因應美國總統大選後營運策略的最佳時機點。對此，谷月涵表示「看好美股後市」，並列舉4大原因。首先，他表示，未來幾日仍是美股財報公佈熱季，而市場對於此次財報的數據預估值，堪稱是今年以來最低，也就是說，企業財報結果很容易有優於市場預期的可能性。再者，根據美國多家數據民調機構顯示，共和黨總統候選人川普最後勝出的機率攀升，由於調降企業所得稅率是川普政見之一，加上按過去歷史經驗，美股在共和黨勝選後的1至1.5個月表現呈現上漲，「川普衝擊（Trump Bump）」效應可期待。第三，年底是美國企業開始執行庫藏股買回的熱季，美商高盛證券預估，今年美國企業買回庫藏股的金額較去年多出20%，對美股表現來說將有加分效果。另外，由於累積現金部位足夠，明年1月美國財政部將減少公債發行，有利於股市。谷月涵認為，儘管民主黨勝選對助漲美股效應有限，但因為其他3項利多題材可以期待，也讓市場對於總統大選後的美股充滿期待，「這也意味著兩黨不論誰勝出，對美股來說只是大漲或小漲的差別而已。」而本週「QIC CEO Week」，將是國際機構投資人可以了解台灣企業如何因應美國總統大選後營運策略的最佳時機點。