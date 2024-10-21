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今年總統大選「藍白合」最終破局，2028年總統大選是否還有合作的可能，外界都相當關注。前立委蔡正元認為，不管國民黨還民眾黨，想挑戰總統賴清德都絕非易事，比起考慮要由誰來參選，國民黨應該要先想辦法讓「反綠陣營」磨合。蔡正元19日在節目《張雅婷辣晚報》表示，2028年總統大選，不論國民黨或民眾黨，想要挑戰賴清德絕對不容易，每個人都有各自優缺點、都有短板，比起思考哪一名候選人更有總統樣，現在應該思考的重點，不是怎樣才能勝選，而是應該先讓「反綠陣營」慢慢磨合，想對抗賴清德，並不是「派一個明星」就能勝選。蔡正元指出，欠缺極具政治實力、能在地方上得到大批人馬為自己賣命的人才，是國民黨現在最大的弱點，大家只要算一算每個選區能有多少「死忠兼換帖」，能叫得出來的選民，不過賴清德就有這樣的能力。至於若台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜組成「盧韓配」，能否以在野團結的氛圍勝過賴清德？蔡正元認為，現在言之過早，即使美國最近對於賴清德的言行舉止不喜歡，但仍舊支持他。