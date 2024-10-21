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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍戰，季後賽表現出色的Kike Hernandez，今（21）日出席G6賽前記者會，當被問到大谷私底下是怎麼樣的人時，Hernández表示大谷私底下是一個很棒的人，他喜歡開玩笑、也希望可以玩得開心。Hernandez還加碼爆料，在分區系列賽對上教士時，球隊在前往客場的路上，無論飛機或巴士上多吵，大谷總是一個人安靜的在座位上看漫畫。Hernandez在賽前記者會被問到大谷是什麼樣的人時，他說：「他很棒，喜歡開玩笑，他總是希望可以玩得開心，他有一種小孩子般的活力，能成為他的隊友真是太棒了，我喜歡看著他努力地工作，並在Tommy John手術後接受康復治療的同時贏得MVP。他簡直太棒了。」此外，Hernandez還加碼爆料，大谷在球隊移動時，都一個人安靜的看漫畫，「我最喜歡大谷的一點是，當他乘坐球隊巴士前往聖地牙哥時，巴士上大家都非常嗨，就像一場派對，甚至飛機上播放很吵的音樂時。大谷都一個人坐在座位上看漫畫，他真的太棒了。」大谷在今日國聯冠軍戰G6，一局下突破Sean Manaea封鎖敲安，隨後靠著隊友的安打跑回本壘得分，目前比賽進行到6局下半，大谷繳出3支1的表現。