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▲星宇航空（2646） 日前開放申購，每股價格20元，抽中的幸運兒有機會賺逾2萬元。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空抽籤結果公布。（圖／手機截圖）

星宇航空抽籤結果今公布！星宇航空（2646）在10月25日將掛牌上市，日前開放新股申購張數7萬9900張，承銷價20元，根據證交所統計，吸引了172.19萬人抽股票，創台股史上新高，在剔除不合格申購筆數後，將有160萬7558名股民參與抽籤，中籤率是2.48%。《NOWnews》整理抽籤公布時間、如何查詢抽籤結果、未抽中還款資訊一次看。◾申購開始日：10月15日◾申購截止日：10月17日下午2時◾預扣款日：10月18日◾抽籤日：10月21日，預計上午9:30◾未中籤還款日：10月22日◾上市日、撥券日：10月25日星宇航空（2646） 日前開放申購，每股價格20元，每人限申購2張。若以上周收盤價31.6元來計算，抽中的幸運兒等同賺到2萬3200元，投資報酬率是58%。接地氣的「K董」張國煒，不只吸引不少粉絲相挺，連公司上市前抽股票都超過172萬人瘋搶，打敗玉山金紀錄創台股新高。若是用9月底台股有交易戶數374萬5936人換算，相當於是每2.17位有在活動的投資人中，就有1位申購了星宇航空股票。不過今（21）日證交所剔除不合格申購筆數後，共160萬7558筆可參與星宇航空股票抽籤，因此中籤率提高至2.48%。星宇航空在今（21）日上午9時30分進行抽籤，預計中午12時前可得知中籤結果。除了詢問所屬營業員，也能透過券商APP查詢股票申購結果，網路查詢預計抽籤日當天中午12時後就可查詢。各家券商APP公布時間不一，《NOWnews》記者實際查詢永豐金APP已揭曉結果，凱基則還未通知。若是抽中星宇航空股票的幸運兒，會在10月25日上市當天進行股票配發，撥入中籤人的帳戶中，因此在10月25日當天就可賣出。若是沒抽到星宇航空股票，明（22）日就會還回預扣款，共還款40050元，亦即股票申購價4萬元、中籤通知工本費50元，至於當初繳出的20元申購處理費不會退還。