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國民黨立委羅智強提出《公民投票法》修正草案，擬恢復「公投綁大選」。今（21）日共有38位藍委及無黨籍立委高金素梅發表聯合聲明，直言要救活被民進黨割喉的公投。羅智強希望回到過去公投併大選，喊話民進黨別為了一黨之私毀掉創黨神主牌。羅智強今舉行「發表公投併大選聯合聲明」發布會，總共有38位藍委及無黨籍立委高金素梅共同聯署。聯合聲明強調，《公投法》2003年完成立法後，全國性公投原本皆合併大選舉行，以節約舉辦成本，並提高公投的參與率。民進黨只因2018年底選舉慘敗，就為一黨之私於2019年強行修訂《公投法》，規定每兩年舉行一次公投，並將公投日定為8月的第四個星期六，讓公投與大選脫鉤。聯合聲明說，公投案只對事不對人，民眾的投票意願相對較低，沒有綁大選的「孤立公投」，難以激起民眾的投票興趣，必定更降低投票率。2021年四大公投單獨舉行，在兩黨全力動員下，也僅催出41%投票率，相較2018年十項公投55%的投票率，投票民眾少了近250萬人。聯合聲明續指，在低投票率的情形下，公投即使勉強通過，結果也將缺乏代表性，難符合「直接民主」的精神。強制規定公投每兩年舉行一次，更侵奪人民的創制權和複決權，對某些具時效性的迫切議案，公投也變得緩不濟急。聯合聲明也說，公投不绑大選，民眾參與率低，幾無可能通過，大幅削弱公民團體發動公投的動機。2021年四大公投皆未通過，至今再無全國性公投成案，公投在民進黨閹割下，等於被「實質處死」。聯合聲明提到，公投併大選是民進黨的長期主張，立黨的神主牌，許多民進黨政治人物都曾力主公投應與大選合併舉行。而賴清德總統擔任立委時批評，鳥籠公投限縮人民權利，要求修法維護「主權在民」；2017年《公投法》修正為公投「應」與全國性選舉同日舉行，更是在賴清德行政院長任內修正通過。聯合聲明強調，敬佩賴清德過去「打破鳥籠公投」的主張，已依民進黨2017年的版本提案修正《公投法》，復原《公投法》第23條「公投應綁大選」的規定，並於上會期通過一讀。我們主張盡速完成公投併大選修法，救活被民進黨「實質處死」的公投，還權於民！羅智強則在記者會上表示，針對反廢死、公投併大選，明天新國會智庫會發布第一份民調，不論是對死刑態度，或是大法官憲法判決實質廢死，有高達8成民眾不滿，民眾對重大政策的意向強烈，死刑存廢，應該由人民決定，希望回到過去公投併大選，喊話民進黨別為了一黨之私毀掉創黨神主牌。