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▲孫沁岳數度以《獵人》為主題拍攝影片，更曾在2022年萬聖節裝扮成人氣角色「西索」，超還原的Cosplay被一票網友封為「真人版西索」。（圖／翻攝自孫沁岳IG）

▲張洋拿著尚未開封的麥當勞公關品外盒，「另類開箱」的方式，意外達到好的效果。（圖／翻攝自張洋IG）

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，全套角色卡、限定包裝、「《獵人》BOOK牌」撲克牌讓粉絲瘋掉。（圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞今（21）日宣布熱血聯名人氣動漫《HUNTER×HUNTER獵人》，推出角色盲卡包、BOOK牌、限定包裝等一系列活動。不過，麥當勞提前寄給多名網紅整套公關品，其中包含不少根本沒看過《獵人》作品的KOL，讓大批《獵人》粉絲不滿怒轟，引起炎上爭議。不少人點名熱愛《獵人》的男星兼YouTuber孫沁岳才是最有資格拿到的KOL，網紅張洋則以「另類開箱」的方式，在這次風波中反而獲得網友一片讚聲。一名網友昨日就在Threads上發文，並點名道：「我知道的KOL，應該只有孫沁岳值得拿整套吧！」表示許多網紅根本沒看過《獵人》作品，卻還收到整套公關品，甚至還是交給男友開箱，讓他忍不住怒轟麥當勞行銷：「到底在搞什麼鬼！」事實上，男星孫沁岳不只有藝人身分，還是擁有35.6萬訂閱者的YouTuber，他經常在頻道內分享漫畫、動漫作品的介紹及心得。孫沁岳數度以《獵人》為主題拍攝影片，更曾在2022年萬聖節裝扮成人氣角色「西索」，超還原的Cosplay被一票網友封為「真人版西索」，足以見他對《獵人》的熱愛與真誠。而在這次炎上風波中，也有另一名網紅張洋以「另類開箱」的方式，意外達到好的效果。只見張洋拿著尚未開封的麥當勞公關品外盒，一面結巴一面說：「大家應該都知道這裡面是什麼東西了吧，現在這個東西對我來說就是一個潘朵拉的盒子，一開就被罵，如果我不開的話，你們也不知道這裡面是什麼，那也沒辦法罵。」張洋也模仿《獵人》劇中角色「旋律」，接著表示：「我只能跟你說我最喜歡的角色是這個，反正你們也沒看過外面的包裝，那我就給你們看外面的包裝長這樣。」張洋「不開箱」的另類操作，非但沒有炫耀性質，同時也透過角色模仿，說明他有看過《獵人》作品，讓不少人笑翻大讚「這一定是獵人粉」、「旋律聽出你很緊張」、「肯定是滑脆滑到背脊發涼」、「很好你的獵人試驗還沒淘汰」。麥當勞熱血動漫祭與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名，推出限時限量《獵人》角色盲卡包，集結《獵人》全篇章24＋1款經典角色，內含璀璨金卡、閃耀銀卡、珠光銅卡及神祕隱藏版。只要購買任意品項加價89元即可獲得，每包含4張角色卡，活動日期為10月23日至11月12日。另外麥當勞還製作「《獵人》BOOK牌」撲克牌，10月30日至11月19日期間，購買任一分享盒加點指定飲品，或外送買分享餐，就送「《獵人》BOOK牌」撲克牌乙份，重溫熱血沸騰貪婪之島篇章。麥當勞也同時推出《獵人》限定包裝，8款限定包裝取材自友克鑫市、嵌合蟻篇、獵人試驗篇，10月23日至11月19日期間，凡購買任一分享盒、中杯冷飲、OREO／雙倍OREO冰炫風、 6塊／10塊椒麻麥克鷄塊，即可獲得相對應品項之《獵人》限定包裝。