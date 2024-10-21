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受到不婚主義以及少子化現象影響，國人「養小孩不如養寵物」的觀念愈來愈盛行，寵物幾乎已經成為不可取代的家人地位，其生活形態的擬人化，進一步推升整體市場規模，寵物相關工作機會不只明顯成長，更有店家開出7萬高薪徵求寵物美容師。近年來飼主更願意砸錢滿足各式需求，1111人力銀行調查顯示，上班族飼養寵物最重視的開銷花費包括：飼料/營養品83.2%、生病治療61.6%、清潔耗品45.9%、洗澡美容34.1%、玩具零食31.8%，平均每個願意花費1850元。根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有3800多個「寵物」相關工作機會，和去年同期比較，明顯成長12.3%，目前開出來的熱門職缺包括獸醫、飼育員、寵物保母、寵物美容師、寵物餐廳正職、寵物照護員、寵物門市人員、寵物直播助理等，更有店家開出7萬元高薪強力徵求寵物美容師。飼養寵物除了陪伴解悶之外，也滿足了飼主「炫毛孩」心理，根據調查指出，有36.8%受訪上班族會為了寵物而開設專屬社群帳號/頻道，原因在於記錄日常/儲存回憶93.9%、結交同好交流心得63.9%、生活樂趣打發時間60.8%、身為主人有成就感55.4%、增加話題與粉絲互動51.9%。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，隨著國人飼養寵物數量增加，農業部特地在今年四月推出「寵物身分證」，方便飼主線上檢視相關資訊，包含絕育狀態、年齡、施打狂犬病疫苗紀錄及商用犬貓買賣歷程，宣告國內寵物福利系統向前跨出一大步。曾仲葳提到，將寵物視如己出，是許多飼主懷抱的共同心情，全方位擬人化趨勢，從頭到腳從生到死，寵物客製化服務提供的情感連結，蘊藏商機無限，財政部估算，寵物相關市場規模近400億元，而農業部更樂觀預估，未來上看600億規模，寵物產業後市正持續蓬勃發展中。