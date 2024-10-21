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大谷翔平又寫下神紀錄！這次超越的球星是Manny Ramirez，他在今（21）日對上紐約大都會的國聯冠軍戰G6，單場敲出2支安打，也讓自己在本系列賽的上壘次數來到16次，正式成為道奇隊在單一系列賽上壘次數的紀錄保持人。在此役賽前，大谷翔平在對戰大都會隊的國家聯盟冠軍系列賽中，共上壘14次，其中有8次四壞球、6支安打。今天首局他敲出了中外野安打，之後6局下又敲出帶有打點的安打，目前4打數2安打，將個人本系列賽上壘次數推進到16次。根據MLB記者Sarah Langs提供的數據，大谷翔平目前是在單一系列賽上壘次數最多的道奇隊球員，超過了隊友Max Muncyu、以及傳奇球星Manny Ramirez和Jim Gilead的15次，獨居第一。2024年NLCS 大谷翔平：162024年NLCS Max Muncy：152020年WS Corey Seager：152008年NLCS Manny Ramirez：151955年WS Jim Gilliam：15