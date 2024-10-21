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▲根據美媒報導，曼菲斯灰熊日籍控衛河村勇輝，稍早確定正式與灰熊隊簽下一份雙向合約，成功卡位球隊名單，新賽季例行賽相當有望看到他出賽的身影。（圖／美聯社／達志影像）

▲河村勇輝是日本本土製造超矮控球，成功站上NBA舞台，成為合格NBA球員。（圖／美聯社／達志影像）

日本172公分控球後衛河村勇輝拿到NBA曼菲斯灰熊「雙向合約」，成為合格NBA球員，這是日本史上第4名與NBA球隊簽下雙向合約的球員。河村身高僅有172公分，可說是相當勵志。NBA「雙向合約」球員有幾個特色：1、NBA每隊除了15名正選名單，可以簽下兩名雙向合約球員2、每個雙向合約球員賽季最多可以打50場（NBA例行賽82場）3、雙向合約球隊即使沒有出賽也能跟球隊一起移動+訓練+坐場邊，同時參加發展聯盟比賽4、雙向合約球員不能打季後賽，除非合約轉正5、雙向合約球員薪水不受團隊薪資上限影響，只有15名拿保障合約球員計入團隊薪資6、雙向合約隨時可以轉為正式合約7、熱火三分射手Duncan Robinson，雷霆後衛Alex Caruso都曾經拿過雙向合約8、雙向合約年薪是NBA最低薪一半，沒有保障，隨時可能被裁，薪水就領到被裁那天為止。NBA 2024-25賽季最低薪115萬美元，河村年薪大約57.5萬美元。日本球員除了旅美打高中、大學籃球，夢在NBA，逐夢挑戰籃球，即使沒有旅美打大學的球員，195公分後衛馬場雄大、190公分後衛比江島慎也都在日本職籃顛峰生涯旅美挑戰夢想，在NBA夏季聯盟、季前訓練營勇敢前行。沒機會留在NBA，馬場雄大和比江島慎連續多年往更高層級澳洲職籃NBL挑戰，提升個人技術和競爭力。旅美逐夢或打NBL，薪水待遇遠遠不及在日本職籃當頂級球星，但馬場雄大和比江島慎花了至少兩年時間追求偉大，逐夢前行。台灣球員一向沒有日本球員格局、企圖、努力、自律，更沒有那種挑戰不可能的勇氣和決心。台灣旅美籃球員絕大多數大學沒有念畢業，接下來不是往大陸職籃CBA跑就是過個水，再返台打台灣職籃拿大合約，非常舒適。我常半開玩笑說，「過去五年台灣籃球員日子普遍過太爽，薪水合約莫名飆漲3-4倍，年薪逾千萬球員比比皆是，但接下來一切都停在那裡…」球星名不符實，球技停滯，只靠僅有天賦和經驗打球，一旦站上國際舞台就缺少競爭力。少了格局，沒有企圖心，拿著超大合約，過著超爽舒適球星生活，台灣籃球文化+現況跟日本籃球最大差距就在這裡，那不只是球員追求偉大夢想和勇氣，更重要的是文化。台灣籃球長久以來利益為重，跟日本籃球文化那種張力、格局、企圖、追求偉大完全不同。逐夢前行挑戰所有不可能，需要的不只是勇氣和信念，更重要的是來自台灣籃球產業和球員自我「驅動力」，這才是真正進化元素，可惜台灣沒有。河村勇輝是日本本土製造超矮控球，成功站上NBA舞台，成為合格NBA球員，我應該是全世界第一個對河村勇輝挑戰NBA極有信心評論員，滿滿驕傲。年輕人要謙遜上進多學低調，我是老人，我不想謙虛，那太假掰。