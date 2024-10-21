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▲宇宙人屆時也將到臺北最High新年城開唱，帶來精彩表演。（圖／記者朱祖儀攝）

每到年末，臺北最High新年城總是能吸引許多民眾到場，今（21）日臺北市政府觀光傳播局舉辦卡司記者會，公開首波超強演出陣容，表示屆時不僅有金曲樂團宇宙人，，對尬在臺北大巨蛋開演唱會的張惠妹。而今日記者會卡司之一的宇宙人也親臨現場，並帶來精彩表演。觀傳局指出，2025臺北最High新年城跨年晚會將有超過10組超強卡司陣容登場，今天公布首波演出卡司，除了有Apink、Energy獨家登台表演，屆時TRASH與怕胖團也將帶來首度合作的演出，展現另類搖滾與流行龐克的音樂結合，將為跨年晚會帶來一場震撼的視聽盛宴。而今年的主持陣容也將邀請到Lulu（黃路梓茵）搭檔威廉、風田以及朵拉組成，4人再度合體讓人期待。臺北市副市長林奕華表示，最受矚目的「臺北最High新年城」活動即將到來，除了晚會當天的超強卡司之外，為讓國內外民眾提前感受跨年熱鬧氣氛，觀傳局精心規畫一系列前期活動，於12月的四個週末，在臺北市政府東南廣場周邊舉辦「多元主題週」，以四大主題結合好吃、好玩且闔家歡樂的市集活動與舞台表演。此外，2025「臺北最High新年城」跨年活動的主視覺再次由國際知名華裔設計師Daniel Wong操刀，延續去年設計主軸，今年特別融入各類運動元素，不僅向臺灣奧運選手的傑出表現致敬，同時也呼應即將到來的2025雙北世界壯年運動會，展現臺北的運動精神與滿滿活力。