每到年末，臺北最High新年城總是能吸引許多民眾到場，今（21）日臺北市政府觀光傳播局舉辦卡司記者會，公開首波超強演出陣容，表示屆時不僅有金曲樂團宇宙人，臺北最High新年城還獨家邀請到，韓國實力女團Apink、超強男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團將首度同台合作，對尬在臺北大巨蛋開演唱會的張惠妹。而今日記者會卡司之一的宇宙人也親臨現場，並帶來精彩表演。
觀傳局指出，2025臺北最High新年城跨年晚會將有超過10組超強卡司陣容登場，今天公布首波演出卡司，除了有Apink、Energy獨家登台表演，屆時TRASH與怕胖團也將帶來首度合作的演出，展現另類搖滾與流行龐克的音樂結合，將為跨年晚會帶來一場震撼的視聽盛宴。而今年的主持陣容也將邀請到Lulu（黃路梓茵）搭檔威廉、風田以及朵拉組成，4人再度合體讓人期待。
不只超強卡司開唱 周邊還有多元主題週
臺北市副市長林奕華表示，最受矚目的「臺北最High新年城」活動即將到來，除了晚會當天的超強卡司之外，為讓國內外民眾提前感受跨年熱鬧氣氛，觀傳局精心規畫一系列前期活動，於12月的四個週末，在臺北市政府東南廣場周邊舉辦「多元主題週」，以四大主題結合好吃、好玩且闔家歡樂的市集活動與舞台表演。
此外，2025「臺北最High新年城」跨年活動的主視覺再次由國際知名華裔設計師Daniel Wong操刀，延續去年設計主軸，今年特別融入各類運動元素，不僅向臺灣奧運選手的傑出表現致敬，同時也呼應即將到來的2025雙北世界壯年運動會，展現臺北的運動精神與滿滿活力。觀傳局也預告，接下來將陸續公布更令人期待的跨年前系列活動和精彩藝人卡司名單。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不只超強卡司開唱 周邊還有多元主題週
臺北市副市長林奕華表示，最受矚目的「臺北最High新年城」活動即將到來，除了晚會當天的超強卡司之外，為讓國內外民眾提前感受跨年熱鬧氣氛，觀傳局精心規畫一系列前期活動，於12月的四個週末，在臺北市政府東南廣場周邊舉辦「多元主題週」，以四大主題結合好吃、好玩且闔家歡樂的市集活動與舞台表演。
此外，2025「臺北最High新年城」跨年活動的主視覺再次由國際知名華裔設計師Daniel Wong操刀，延續去年設計主軸，今年特別融入各類運動元素，不僅向臺灣奧運選手的傑出表現致敬，同時也呼應即將到來的2025雙北世界壯年運動會，展現臺北的運動精神與滿滿活力。觀傳局也預告，接下來將陸續公布更令人期待的跨年前系列活動和精彩藝人卡司名單。