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▲目前颱風會不會襲台還不是很確定，但從週四（10/24）颱風的外圍環流就會影響到台灣，主要降雨的部分會落在東半部地區。（圖／中央氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD24已經在昨（14）日下午2點生成，臺灣大學大氣科學博士林得恩發文提到，是否會升級成今年第20號颱風「潭美」，最快今（21）日將會有答案。（圖／翻攝林老師氣象站FB）

颱風來不來還不確定？但本週四過後，東半部可能會是個雨勢較大的地區。氣象署預報員曾昭誠今（21）日上午接受《NOWnews》訪問時提到，熱帶性低氣壓TD24昨（14）日下午2點生成，最快今天下午到晚上會升級成為今年第20號颱風「潭美」，目前看起來，最大的機率就是往西邊前進，穿越菲律賓呂宋島後進到南海，距離台灣還有蠻大一段距離，規模預測會是「輕颱」等級。因為準颱風「潭美」距離台灣比較遠，但外圍環流蠻大，曾昭誠預報員指出，可能從週四（10/24）颱風的外圍環流就會影響到台灣，主要降雨會落在東半部地區，大雨或豪雨的發生的機會高，雨會一路下到週日(10/27)，西部因為偏背風側，所以週三、週四天氣還不錯，雨勢都不會太明顯。秋颱不是單指秋天來的颱風，還需要有東北季風南下，產生「共伴效應」。預報員觀察，目前看起來，22日下午～24日就會有新一波的東北季風影響台灣，24日則是潭美外圍環流剛開始影響的時間點，可能會和東北季風錯開，所以還不一定會產生「共伴效應」。但預報員提醒，不管颱風會不會登台，颱風外圍環流都會影響到台灣的氣候狀況，如果颱風進到台灣，同時遇到了東北季風，產生的共伴效應將會帶來較具規模的雨勢。📍10/21（一）下午到晚上潭美颱風可能會形成📍10/22（二）下午～10/24(四) 東北季風南下📍1024（四）~10/27（日）潭美外圍環流是影響台灣東半部，降雨明顯。「秋颱」的路徑詭譎多變，向來就是天氣預測單位的頭號大敵，「秋颱」不是單指秋天來的颱風，從氣象學的定義來看，秋颱指的是，每年9至11月間，當有颱風路徑從台灣南邊的巴士海峽由東向西運動，或是從南海北上時，它的外圍環流與環境東北季風在臺灣東北外海附近產生合流，隨後再循環境流場移入臺灣陸地，並造成北部或東北部顯著的降雨現象，此類形成「共伴效應」的颱風，才叫做「秋颱」；如果沒有，頂多只能稱之為「秋天的颱風」。