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富邦悍將球團今（21）日宣佈，將聘請執教經歷豐富的林威助教練，出任悍將球團副領隊一職，未來他將與林華韋領隊、郭泰源執行副領隊以及陳金鋒總教練，共同協助球隊提升整體競爭力，取得更優異的成績。另外，林威助會兼任悍將農場主管，負責統籌基地新秀之培訓重責，協助球隊厚植農場實力。林威助過去是幫助中信兄弟突破「安心亞」魔咒，拿下總冠軍的大功臣，但因故離開黃衫軍，他的新職務也已經確定，將出任富邦悍將副領隊兼任農場主管。富邦悍將領隊林華韋表示：「威助過去在中職球團具有多年的豐富經驗，成績斐然，我們希望借重他的長才，幫助悍將成為更具有競爭力的球隊。」林威助教練自2013年返台，職棒一軍及二軍歷練豐富，戰績輝煌，治軍嚴謹，曾獲得兩屆中華職棒最佳總教練殊榮。他自2023年季中離開中華職棒，目前擔任臺灣體育運動大學棒球隊客座打擊教練一職。本次在富邦球團力邀下，他同意再次重返中華職棒貢獻所長，協助球隊培植長期競爭力。林威助副領隊表示：「感謝富邦球團對我的肯定，未來的日子一步一腳印，與球團全體人員合力朝向最佳成績邁進。」悍將球隊自10月中球迷感恩會隔日起，即前往嘉義基地展開秋訓，林威助副領隊將於本週內正式加入，球團將協助林威助副領隊儘早熟悉了解相關運作，期望藉由秋訓及明年度完整春訓規劃，幫助球隊的一二軍球員都能夠有所成長。另外，悍將原副領隊郭泰源將出任執行副領隊，球團其餘人事調整名單，將於完成後再一併對外公告。