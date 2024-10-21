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美國股市上週五（18日）全數走高，四大指數全數收紅，此外投資人關注本週將公布的科技公司財報。也激勵台北股市今（21）日開盤上漲115.71點、來到23602.98點，隨後在權值股走高之下，指數最高來到23678.51點，午盤上漲119.61點或0.51%，來到23606.88點。大盤走高之際，中小型股走勢更猛烈，櫃買指數開高走高，最高一度來到272.44點，午盤來到相對高點，上漲3.65點或1.36%，收在272.34點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：凱基金、新光金、矽統、正達、鴻海；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、聯鈞、晟銘電。帶領台股攻高的就是權值股，權王台積電以1090元開出、上漲5元，盤中雖然一度回測平盤價1085元，不過隨後有買盤挹注，最高來到1095元，午盤則是上漲5元或0.46%，來到1090元；鴻海表現相對強勁，以210元開出、上漲2.5元，盤中最高一度來到213.5元，午盤則是上漲3.5元或1.69%，來到211元；聯發科則是以1310元開出，最高一度來到1345元，午盤上漲25元或1.92%，來到1330元。除了權值股走高外，PCB族群也同步走揚，其中景碩、律勝亮燈漲停，欣興上漲逾6%，旭軟、華通上漲逾5%，台虹、鉅橡、南電、臻鼎-KY上漲逾4%，燿華、金像電、松上、富喬、圓裕、育富上漲逾3%。不過金融股卻逆勢走跌，類股指數午盤下跌1.4%，是午盤類股跌幅排行第二名。凱基金下跌逾3%，國泰金、富邦金下跌逾2%，永豐金、元大金、中信金、玉山金、新產、上海商銀、新光金、兆豐金下跌逾1%。