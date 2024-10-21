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台灣生技族群迎來IPO潮，相對於美國、香港等生醫產業IPO募資下修之際，台灣生技股卻走出布一樣的路。根據證交所及櫃買中心統計，今年以來，生技股已成功在上市櫃（不含興櫃）市場IPO公司家數已達13家，預計年底前還可再新增四家公司，將達17家、將較去年全年成長1.4倍，創下歷史新高紀錄。根據官方統計數據顯示，今年前三季上市櫃生醫公司首度掛牌募資（IPO）總額達到80億元以上，比去年全年增加三倍以上。根據證交所及櫃買中心統計，從今年年初至10月份，台灣生技上市IPO公司（含創新板）共計七家，分別為藥華藥、沛爾生醫-創、望隼、向榮生技-創、台新藥、中化控股、及康霈*等；上櫃板IPO公司分別為昱展新藥、諾貝兒、國邑*、佑全、醫影及共信-KY等六家公司，上市櫃IPO公司截至今年前10月合計13家。展望後市生醫族群IPO家數，上市生技股至今年底還將新增全福生技、及邦睿生技兩家公司，上櫃股也有機會再新增浩宇生醫、及威力德生醫兩家公司，至今年底上市櫃生技股IPO家數將達17家，比去年全年的七家成長1.4倍。資誠聯合會計師事務所會計師黃珮娟也統計，今年生技股上市櫃IPO募資總金額截至9月底已達80.8億元，遠比去年全年19.5億元成長3.1倍，不管是上市櫃IPO公司家數、或是IPO募資總金額都超過歷年最高紀錄，勝過2016年生技股高峰從2007年生物新藥產業發展條例過關，爾後鑽石起飛生技行動方案到科技法等一連串牛肉政策，期間即使有基亞和浩鼎解盲失利風暴，至今17年時間，生技業從授權、合作臨床、行銷、併購、代工到取國際藥證等，各家公司練都就一身功夫。不僅如此，證交所持續釋放利多。為了鼓勵新藥研發公司投入資本市場，證交所正研擬放寬限制，將原本上市後六個月內無營收必須下市的規定，放寬期限為三年，讓新藥公司能更專注於研發，不需為了短期收入而分散資源。預計近期就會公布。