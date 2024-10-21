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▲台灣麥當勞和《獵人》合作推出盲包卡牌，意外因為公關品問題讓網紅遭到炎上。（圖／台灣麥當勞提供）

▲凡清表示IG和脆發文的受眾不一樣，脆文很容易引戰。（圖／翻攝自凡清IG）

麥當勞近期與日本人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）合作，推出角色盲卡包、BOOK牌等周邊商品，也將全套卡牌寄給網紅、KOL做宣傳，怎料卻引發砲轟，收到卡牌的展榮及許悅被抨擊根本不知道這部動漫還收公關品，許悅默默刪文，展榮則說自己還在「學習中」。補教名師凡清就分析兩人翻車主因，​​凡清今日發布影片，分析展榮及許悅為何會被網友炎上，他表示展榮開箱時脫口《獵人》是「卡通」，許悅則完全沒看過《獵人》，還對裡面的角色開玩笑，民眾自然會覺得：「在我心中如此貴重而且我花錢還買不到的東西（全套聯名卡牌），竟然會讓你完全不懂的人拿到」，才因此引爆怒火。凡清也分析兩人這次會翻車的主因，他認為和發文平台有關，他說被罵的兩個人這次都有同時在IG、脆上發文，「IG是只會出現在你的同溫層，那些看到限動的都是你的粉絲，基本上也不會被罵，這些公關品他沒有拿錢，他就簡單拍、簡單上傳，但是脆很恐怖，脆它是要引戰的一個平台，它會讓你的貼文觸及到異溫層，本來就不是你的粉絲的人，對你包容度本來就沒這麼高了啊」。凡清認為不同平台發文帶來的差別真的很大，大家看了也紛紛留言，「其實不懂不是更應該做功課嗎？不能像蛇丸簡單的開箱就好嗎？」、「基本的功課都沒做就直接上，也有可能是故意引起輿論，這樣討論度更高？」、「我覺得認同也同時不認同，因為就算是粉絲看到不懂裝懂，也可能會不爽，他們可以做功課或怎樣不要弄的像收錢了事，他的確擴大衝突但言行真的讓人傻眼」。而目前IG有12.7萬粉絲追蹤的凡清，其實也有收到這組《獵人》和麥當勞聯名推出的卡牌，身為獵人的粉絲，他開箱時就不斷驚呼「太瘋狂了吧」，對每個角色也都有基本認識，可以順暢的介紹每組卡牌，所以也沒被網友炎上，影片反而還獲得1.1萬人按愛心。