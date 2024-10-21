▲邵椋揚40年創作「圓滿承謙卑，曜色綻千杯」港區藝術中心展(圖／柳榮俊攝2024.10.21)

我是廣告 請繼續往下閱讀

「天目癡人」邵椋揚40年創作「圓滿承謙卑，曜色綻千杯」港區藝術中心展出中。台灣陶藝大師邵椋揚專注於宋代天目釉技法創作，即日起至11月7日，台中港區藝術中心展出「圓滿承謙卑，曜色綻千杯，邵椋揚油滴天目回顧暨新品展」。這場展覽全面回顧邵椋揚40年的創作生涯，展示從早期樸實風格至近年精緻突破的多件經典之作。台中市政府文化局副局長曾能汀稱讚邵老師的作品，以其獨特的油滴紋理賦予古老技法全新生命，邀請市民共同欣賞這些璀璨作品。邵椋揚，1952年生於台北，自1985年成立工作室以來，持續研究天目釉，並於1996年起在台灣多地舉辦天目專題展覽。2010年，國立歷史博物館舉辦「天目釉現代陶藝創作展」，作品更被博物館收藏。2014年，接受北京中央電視台專訪，2019年則登上公共電視節目，向大眾介紹天目釉的創作過程及其藝術哲學，將這門技藝推廣至更廣泛的藝術愛好者。天目釉技法可追溯至宋代，當時鬥茶之風盛行，促成了天目茶碗的誕生。邵椋揚表示：「天目碗不僅是茶具，更是文化的載體，見證了中國與日本茶文化的發展與交融。」天目釉在燒製過程中產生的斑紋，如同夜空中的星辰，尤以曜變天目為最珍貴，被日本譽為「可以見到宇宙的器皿」。策展人賴慕芬指出，邵椋揚的「晶彩蟹眼曜變油滴天目」作品，於深邃的紺黑中透出寶藍光芒，展現了無與倫比的藝術之美。這些茶碗宛如一片微縮星空，完美呈現了天目釉難以掌握的變化特性。邵老師的長期合作夥伴，圓滿自在二代王譯聖指出，邵椋揚老師將天目技法帶入現代，每件作品皆是與窯火的對話結晶。自邵老師與先父王建成相識以來，他們共同推動了油滴天目的創新發展；「傳承與創新」是我先父與邵椋揚老師一直以來教導我的核心理念。7年前接棒，秉持著理念持續前進。「寫在歷史長河中的驚艷天目」，這歷史長河正是由一代又一代的陶藝前輩共同織就而成。本次展覽的開幕式於10月20日舉行，現場有多位藝術名流到場祝賀，新生代藝人柳慕禪以古箏演奏揭開序幕，並進行宋代點茶表演，帶領觀眾穿越時光，重現北宋品茗雅士的優雅情境，與邵老師的天目茶碗相映成輝。此次展覽不僅是對邵椋揚40年藝術生涯的致敬，也是對他在新冠疫情後對創作的深刻思考與創新成果的展現。每一件作品都充滿了挑戰與未知，正是這種無限可能的特性，令邵老師持續探索與學習。透過這場展覽，民眾朋友可親身體驗這些作品的深邃美感，感受邵椋揚對藝術的謙卑與執著。