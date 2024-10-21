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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍戰G6，道奇此役打線大爆發，單場打進10分，加上投手群接力封鎖大都會打線，終場道奇以10:5擊敗大都會，系列賽4:2淘汰大都會，晉級世界大賽，對手將是紐約洋基，而國聯冠軍戰MVP則是頒發給Tommy Edman，Edman在國聯冠軍戰6場比賽中，繳出4成07打擊率，11分打點的優異表現。大谷在此役終於突破Manaea封鎖，首局就敲出安打，接下來Teoscar Hernández、Edman連續敲安，大谷跑回本壘得分，道奇2:1逆轉大都會，3局下Manaea先被Teoscar Hernández敲安，下一棒的Edman掃出一發兩分砲，大都會換上Phil Maton接替投球，上場後先是連續抓下兩個出局數，但面對Will Smith時，被前出一發兩分砲，3局打完道奇6:1領先大都會。3局上，大都會靠著安打和觸身球攻佔滿壘，Jeff McNeil上場打擊遭三振，大都會留下滿壘殘壘，4局上半，道奇換上Ryan Brasier，被Mark Vientos掃出一發兩分砲，大都會將比分追近至3:6。6局下大都會首名打者Francisco Alvarez敲安，Evan Phillips抓下兩個出局數，連續投出兩個保送，形成滿壘，但Jesse Winker最終遭到三振，大都會此役兩度留下滿壘殘壘。7局上大都會換上Ryne Stanek，他先是保送Smith，隨後Chris Taylor犧牲短打將跑者推進至二壘，打擊輪到大谷，纏鬥6球後，大谷鎖定一顆偏高速球敲出安打，Smith跑回本壘得分，道奇7:3領先大都會。7局上大都會靠著Alvarez的高飛犧牲打，將比分追至4:7，8局下，道奇攻勢再起，Taylor從千賀滉大手中敲安後，大谷獲得保送，Mookie Betts敲出帶有1分打點的二壘安打，下一棒Teoscar Hernández敲出高飛犧牲打，隨後千賀面對Max Muncy再度投出保送，Enrique Hernández敲安，道奇單局打回3分，10:4領先大都會。9局上，Blake Treinen續投，雖被大都會擊出兩支安打攻下一分，但Treinen還是成功抓下3個出局數，終場道奇10:5擊敗大都會，系列賽以4:2勝出，道奇繼2020拿下世界大賽冠軍後，相隔4年再度進軍世界大賽，道奇將在世界大賽碰上洋基，雙方將上演東西岸「邪惡帝國」大對決。在本次季後賽開打前，應該沒人能想像Edman會成為打線陣容豪華的道奇隊的中心打者，但Freddie Freeman受傷、部分主力狀態不佳，卻讓這件事成為可能。Edman被教練團重用，他也沒有辜負期待，繳出6場比賽中，繳出4成07打擊率，11分打點的優異表現。今天G6首局的關鍵的長打，以及後續的2分砲，幫助道奇隊打下勝利基礎，拿下國聯冠軍戰MVP實至名歸。