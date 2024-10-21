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今年0403地震、凱米颱風重創花蓮觀光，五月天等知名藝人將赴花蓮舉行演唱會，吸引許多遊客參加。台鐵表示，11月1日至3日以加開列車及延長行駛方式加強服務旅客。11月2日黃霆睿、法蘭、家家、丁噹、五月天於花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場獻唱；在此同時花蓮市東大門廣場也緊接著展開，白安、丁噹、蘇慧倫、劉若英、Energy，BOOM！怪物星人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、宇宙人、告五人、五月天也將輪番11月2、3日演出，總共舉辦四場接力傳愛，演唱會一天一地，對工作團隊和藝人挑戰極大，全體總動員完成這項愛的任務。台鐵說明，11月1日加開樹林往花蓮5470次區間快車，11月1日至3日加開花蓮—新左營間5322次、5307次新自強號，11月2日加開花蓮—臺東間5242次、5249次自強號及花蓮—玉里間5462次、5463次區間快車，11月3日加開花蓮往臺北5257次自強號，活動期間共加開10班次自強號及區間快車，另11月2日新左營往臺東305次新自強號延長行駛至玉里站，歡迎民眾多加利用。台鐵表示，加開列車車票自10月22日(星期二) 0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。