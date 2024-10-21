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台中市為六都唯一沒有補助設籍孕婦搭乘計程車產檢的「好孕專車」的直轄市，市府編列明年(114)年預算規劃「好孕專車」。市議員周永鴻今(21) 質詢督促社會局規劃進度，建議應結合市府「台中通」APP，讓民眾申請和叫車都便利，也提醒加強和交通局合作，降低孕婦叫車被棄單的風險。周永鴻表示，準媽媽無論是懷孕期間產檢，還是生產過後帶著新生兒施打疫苗和健檢，交通上有更多要注意的狀況，因此他一直積極推動市府規劃「好孕專車」，補助台中市的準媽媽有便利、安全、舒適的乘車體驗。目前全國已經有8縣市執行「好孕專車」，台南市也提供孕婦計程車乘車補助，台中市則是六都唯一尚無好孕專車的直轄市。周永鴻說，社會局終於要在114年啟動計畫，編列「台中市孕婦乘車補助實施計畫」相關預算共 7007萬5000元。好孕專車明年就要上路，目前社會局僅提出規劃補助孕婦自孕期起至預產期後6個月期間可以搭乘計程車30趟次，每趟補助上限200元，總補助最高6000元，執行面還有很多要跟其他局處協調的地方。周永鴻建議，社會局與數位治理局合作，參考台北市經驗，讓孕婦從申請「好孕專車」到叫車都能使用「台中通」APP，便利民眾使用。周永鴻也提醒社會局和交通局在計畫上路前，應該注意外縣市發生孕婦叫了好孕專車後，卻被駕駛棄單的狀況，透過合作車隊溝通以及對駕駛的教育訓練，減少駕駛棄單的可能。