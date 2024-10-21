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洛杉磯道奇隊和大谷翔平闖進世界大賽，這是人們對於他們在2024年賽季的最低標準，從雙方合意簽下那一份10年7億美元（約新台幣220億元）合約後，至少闖出國聯戰區就是道奇和大谷必須要達到的目標，而他們也做到了，不是只靠一個人或一個名字，而是整支道奇隊。大谷翔平今天在關鍵G6終於突破Sean Manaea封鎖，首局就敲出安打。在過去Manaea對大谷翔平5次對戰打數都送出三振，可說是天敵般的存在，他左投側投方式的投球姿勢，搭配不錯的速球球威，可以對大谷造成一些麻煩。Manaea首打席面對大谷翔平連續丟了5顆在90 mph以上的伸卡球，前4球投成2好2壞的球速，第5顆掉到接近紅中的位置，被大谷翔平敲出安打，儘管風格相剋，但同樣的球種連看5次，以大谷這種等級的打者來說，最終還是跟上節奏了。於是在兩人的第二打席，Manaea立刻就有所調整，雖然還是以伸卡球作為主力球種，但搭配了Sweeper和變速球，最後決勝的伸卡球達到94 mph位置塞在內角高，讓大谷揮棒落空被三振。6局上大都會投手換成了右投的Ryne Stanek，但策略似乎沒有太多變化，該打席對上大谷翔平前4球都是指叉球，之後進來了一顆偏差許多的滑球，之後連投兩顆四縫線速球，第2球的球速來到98 mph，卻仍被大谷敲出中間方向安打，這讓他個人季後賽得點圈打擊表現來到9支6、9分打點、打擊率6成67。道奇隊今晚打線人人有發揮，雖然Freddie Freeman因傷沒有先發，但是Tommy Edman打中心棒次發揮出色，頂上這個位置，後者也獲選為國聯冠軍戰MVP。道奇隊今晚11支安打得到10分，這樣的得分效率，夠格讓他們贏下最終的系列賽。從大谷翔平以那一份天價合約加盟道奇隊以來，人們對他和對這支球隊的期待就非常深，而他們也沒有辜負這一份期待，大谷翔平以「50轟50盜」史詩賽季作為給全世界棒球迷的禮物。而道奇隊則在季後賽凝聚出強大戰力，順利抵達了世界大賽，下一站將是「洋基VS道奇」、「法官VS大谷」，多麼讓人期待。