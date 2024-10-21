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▲湯鎮業（右一）曾在台視播映創下收視熱潮的港劇《天龍八部》扮演露臉時間最多的男主角段譽。（圖／摘自搜狗）

▲湯鎮業年輕時也是帥氣小生，曾是紅極一時的TVB「五虎將」之一。（圖／摘自微博）

▲劉德華不能親自出席湯鎮業女兒湯愛嘉的婚禮，卻以影片祝她往後都很幸福。（圖／摘自IG）

▲湯愛嘉也曾被譽為「最美星二代」之一，婚禮上有重量級的港星來道賀。（圖／摘自IG）







曾和劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉並稱TVB「五虎將」，也曾在台視播映曾造成45%以上收視的港劇《天龍八部》中扮演出場時間最多男主角段譽的湯鎮業，31歲大女兒湯愛嘉昨（20日）出嫁，劉德華雖然人沒到現場，卻拍了影片獻上祝福，而苗僑偉與劉嘉玲則親自出席，祝賀昔日合作多年的湯鎮業升格當岳父。1980年代台灣曾吹起「港劇熱」，除了3台曾經輪播兩年港劇，在兩年之後，港劇雖然暫時從台灣的電視螢幕消失，卻透過正方興未艾的錄影帶出租，繼續風靡台灣觀眾，包括劉德華、梁朝偉等人都是在此時藉由港劇錄影帶建立在台灣的知名度因而大紅。湯鎮業則早一步因為《天龍八部》曾播映並開出收視大紅盤，成了3台爭相力邀來台拍戲的搶手港星。在香港，湯鎮業因為和《射鵰英雄傳》女主角翁美玲交往受到矚目，但後來傳出他與吳君如等走得很近，翁美玲一時想不開尋短，湯鎮業被千夫所指，於TVB也不太有機會翻身，因此轉往台灣發展，在3台的連續劇中很常搭配扛收視重任的當家女主角，譬如中視的《王昭君》、《陳圓圓》分別搭配宋岡陵與蘇明明，收視都不錯。後來他再回香港，轉台演亞視的劇集，聲勢已和昔日在TVB無法相比，更與都成影壇大牌的劉德華、梁朝偉差距更大。湯鎮業倒是有一樣穩坐「五虎將」之冠：多產。他和兩任妻子與一位女友共生了6個孩子，其中還有一對男雙胞胎與女雙胞胎，湯愛嘉是他最大的小孩，父女之間感情一直都不錯，因而婚禮上也接到來自「天王巨星」劉德華的祝福。劉德華在影片中提到，認識她的時候她還只到自己的腰，沒想到這麼快就長大而且要嫁人了，希望她與夫婿往後都幸福。劉嘉玲和苗僑偉是親自到場，開心拉著湯鎮業一起拍照，勾起不少觀眾的回憶，他們也祝賀湯鎮業當了岳父，人生進入新的階段。