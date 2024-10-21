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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（21）日在國聯冠軍賽G6貢獻2支安打，貢獻1分打點，幫助道奇以10：5擊敗紐約大都會，確定晉級世界大賽，這是道奇隊自2020年以來首度挺進世界大賽，也是大谷首次登上這個夢寐以求的舞台，現在他不僅高舉著國聯冠軍金盃，更要為世界冠軍而努力。此戰大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊」，交出4打數2安打、1打點的成績單，其中他在首局和6局擊出安打為球隊帶來貢獻。此外，他在8局選到四壞保送，並且延續了他在得點圈的穩定輸出，季後賽得點圈22打數擊出18支安打，打擊率高達.818，打擊率則是優異的.667。賽後，大谷翔平在受訪時表示：「這是我一直夢想參加的舞台，從現在開始，我會全力以赴，努力實現冠軍的夢想。」大谷強調，從例行賽一路走到世界大賽，一切都是靠全隊的努力，沒有任何一場比賽是輕鬆的。與隊友一起慶祝的時刻，大谷作為球隊代表高舉國聯冠軍金盃，臉上洋溢著自豪與喜悅的笑容。這是他在大聯盟7年來首次參加世界大賽，「這是我一直想參加、想上場的舞台。」道奇隊接下來將在世界大賽中迎戰美聯冠軍紐約洋基隊，這將是43年來兩支球隊的首次對決，與「法官」Aaron Judge、「怪力男」Giancarlo Stanton及Juan Soto展開對決，大谷表示：「洋基是一支非常出色的球隊，每一位球員都非常優秀，但我們會繼續全力以赴，為冠軍而戰，期待這次的對決。」道奇隊將於10月25日與洋基進行世界大賽G1，這將是一場東、西邪惡帝國之間的經典對決。