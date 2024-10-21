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▲網紅收整套《獵人》卡包遭炎上嗆網友，「我就沒看過，不然你想怎樣」。（圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞近日與知名動漫《獵人》合作，推出一系列周邊，還沒等到麥當勞官宣，就有許多網紅提前拿到全套卡包的公關品，其中部分網紅沒看過《獵人》加上失言，被大批網友出征。百萬網紅Joeman今（21）日凌晨上片，以行銷公司、網紅、粉絲、麥當勞作出3點分析，坦言理解粉絲有「相對剝奪感」，但不認同一些過激言論，更建議麥當勞下次不要為了宣傳費引火上身。Joeman表示，事情被炎上之後一開始只覺得粉絲是酸葡萄心理，因為得不到才在網路上出征網紅，不過後來點進該名網紅開箱文就可以理解粉絲的「相對剝奪感」。根據他的了解，行銷公司的確會先聯絡一些網紅，通知會送公關品，但其他的則是因為先前合作過，推測網紅會發貼文就把公關品送過去，也因此並不是所有收到卡盒的網紅事前都知道這是《獵人》相關產品。卡盒公關品被炎上後，更有網紅提油救火表示，「我就沒看過，不然你們要怎樣？」，讓Joeman直搖頭表示這種話放心裡就好。然而，過去麥當勞也與動畫《七龍珠》聯名，卻沒有像《獵人》一樣被炎上，Joeman分析，網紅業配文要價5萬至20萬不等，猜測麥當勞這波想省宣傳費，才選擇用公關品的方式，讓網紅自由選擇要不要發文，藉此省下大筆宣傳費用。Joeman補充，《七龍珠》與《獵人》雖然都是人氣動漫，但前者受眾年齡層較高，後者受眾年齡相對較低，是更常使用網路的族群，再加上社群平台Threads的盛行，更加推波助瀾這次事情炎上的速度。針對麥當勞未來行銷策略，Joeman建議麥當勞應該避免廣發公關品，直接對該領域有了解的網紅進行宣傳，避免公關危機。最後他也表示，其實對行銷公司、同行網紅、粉絲都可以理解，但並不認同一些粉絲過於偏激的反應，直言「看《獵人》看到有優越感的話，也不用講一些偏激言論」。