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美國知名休閒餐廳連鎖品牌「星期五美式餐廳（TGI Friday’s）」，近來陷入財務困境，在過去一個月內接連關閉了12家美國餐廳後，如今傳出準備對外尋求銀行等機構額外融資，同時也考慮在未來數周內，正式聲請破產保護（bankruptcy protection），藉此達成協議讓公司能繼續維持營運。綜合彭博等外媒報導，有內部人士透露，TGI Friday’s正在與專業律師事務所合作，一方面持續和銀行談判，以爭取更高額度貸款，讓公司能維持正常運作，同時也在為可能的破產保護做準備，一旦有必要，可能將會依照美國破產法第11章提出聲請。從紐約曼哈頓起家的TGI Friday’s，最早於1960年代成立，已在美國為顧客提供了五十多年的美食服務，最初以單身酒吧和餐廳的概念吸引顧客，尤其是女性顧客。隨著品牌迅速擴展至全美，餐廳裝飾經常搭配各種古董和紀念品，具有地方特色。餐廳除了販賣酒精與軟性飲料，也供應漢堡、薯條、肋排等餐點，也會有各種球類或馬術運動轉播。據網站資料顯示，目前Fridays在55個國家設有六百多個分支機構，其中233個位於美國，大部分門店為特許經營商擁有。但隨著消費者行為改變、數位革新和新型外送平台的興起，在過去10年中，傳統餐飲業受到打擊。曾經紅極一時的TGI Friday’s、Applebee’s和Chili’s等休閒餐館遭受最沉重的打擊。而在奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）等快餐品牌快速崛起爆紅，以及新冠疫情的衝擊之下，使得TGI Friday’s如許多餐廳一樣，長期停業與客流量銳減進一步加劇了公司的困境。除了TGI Friday’s面臨可能聲請破產之外，今年5月海鮮連鎖餐廳「紅龍蝦」（RedLobster）也因為多年虧損聲請破產，並大舉關閉全美多州的分店；美式雞翅餐廳Hooters不久前也關閉了部分門市，目前正與貸款機構和顧問進行談判。