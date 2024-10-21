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▲而如今許多台灣球迷最想看到的，就是洋基與道奇的2大豪門正面碰頭，「法官」Aaron Judge與大谷翔平的對決，勢必對於票房以及全球的收視率來看，能夠帶來相當正面的影響。（圖／翻攝自MLB官方X）

今年的美國職棒大聯盟，敲出54轟的洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和敲出58轟的紐約洋基重砲Aaron Judge，皆已晉級世界大賽。道奇隊和洋基隊將在世界大賽中第12次相遇，兩位50轟打者正面對決寫下聯盟歷史，也受到外界的熱烈期待。洋基與道奇過去曾在世界大賽上有過11次交手，是大聯盟史上最多次碰頭的組合，而這當中大多集中在1941年到1981年這40年間，自此之後的43年，這2隊豪門球隊就再也沒在世界大賽上碰頭過。在昨天洋基以5：2擊敗守護者隊贏球後，系列賽正式以4勝1負的戰績脫穎而出，收下本季世界大賽的門票，而道奇隊則在今天以10：5擺平大都會，系列賽4：2晉級，東西豪門再度於世界大賽碰頭。今天道奇隊晉級後，確定「大谷VS法官」的戲碼會上演，兩人都是50轟等級的打者。Judge今年以58發全壘打、144分打點、3成22的打擊率，奪得美聯全壘打和打點雙冠王；而大谷翔平則是繳出54轟59盜壘的成績，成為大聯盟史上第一位達成「50轟50盜」的球員。根據美國專精體育記錄的媒體《Optastat》在 X上分享的數據，這是MLB史上首次在例行賽中兩位敲出50支全壘打的打者將在世界大賽中對決。在社群網站X上，球迷也為此陷入了狂熱支中，紛紛表示：「法官和大谷翔平的最強對決終於實現」、「世界大賽，大谷對法官，太瘋狂了」、「最強打者對決」、「最棒的故事，不可能有更好的了」。每當我們再一次念到大谷翔平的名字，他的故事都將變得更加傳奇，2023 WBC世界棒球經典賽上，他和Mike Trout留下經典投打對決，這一次在世界大賽，他的對手是Aaron Judge，怎麼能不讓人期待。