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▲盧秀燕出席大雅區大明國小校舍動土典禮。（圖／台中市政府提供，2024.10.21）

台中火力發電廠將增設4部燃氣機組，環團批評初階環評未拆除老舊燃煤機組，增氣不減煤，恐讓中火成為全球最大碳排放巨獸。台中市長盧秀燕為此公開向環團致謝，也呼籲中央正視地方心聲，在兼顧全台用電需求下，全國火力發電廠皆應「增一拆一」，減少對民眾健康的危害。台中市爭好氣聯盟等中台灣多個環保團體，今（21）日在立法院召開記者會，指出台電規劃在中火增建4部燃氣機組，今年8月通過初階環評，卻未規劃將6部老舊燃煤機組除役，中火恐怕成為全球第一大碳排巨獸，要求環評退回重審。盧秀燕上午出席大雅區大明國小校舍動土典禮，特別公開感謝環團為台中發聲。盧秀燕說，大家都知道中火是全台規模最大的發電廠，目前為止都是燃煤發電，對市民健康影響很大，明年度碳費徵收，中火便是重點對象。她長期以來向台電表明態度，歡迎增加燃氣機組，但是「增氣必須拆煤」，燃氣機組的功率很大，是燃煤機組的2倍之多，照理說，增1部燃氣機組應該拆2部燃煤機組，但考慮全台用電需求，她主張至少要「增1拆1」。盧秀燕指出，不只是台中，全台各地還有不少的燃煤機組要汰換，希望中央能夠增加1部燃氣機組，就拆除1部燃煤機組，之前台中市政府有談判成功，前經濟部長王美花任內，中火第一批增加2部燃氣機組，王美花答應拆除2部燃煤機組，如今再增4部燃氣機組，當然希望比照辦理，她期待總數量不變，但發電功率更大，台中市政府的訴求就是電力增加，同時減少妨害健康的煤電。盧秀燕舉例，英國曾是高度使用煤電的國家，3、4年前她赴英參訪，有關單位就表示，預計2023、2024年要將境內煤電全面汰除，當時她很驚訝，但英國政府有決心，今年宣布所有燃煤機組都廢除，這就是進步國家的示範，她呼籲，中央政府要考慮能源政策的適宜性，全國增多少燃氣機組，就拆多少燃煤機組。