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▲玄彬與孫藝珍婚後育有一子，目前生活幸福美滿。（圖／翻攝自玄彬IG）

▲玄彬新片《哈爾濱》將於12月上映。（圖／CJ ENM）

韓國男星玄彬在2022年與孫藝真結婚後，持續活躍於影壇，近日，他參加了新片《哈爾濱》(Harbin) 的全球首映，這也是他最新挑戰的諜報電影，受訪時被問及婚姻生活是否對他的工作產生影響時，玄彬淡然回答：「在我的專業工作上，婚姻並未帶來任何不同，生活和工作是分開的。」在《哈爾濱》全球首映會上，玄彬接受媒體訪問時被問及妻子孫藝真對他工作的影響。玄彬表示，孫藝真作為同業，對他的職業生活有很大的理解與支持。玄彬坦言：「她最大的支持就是對我的理解與接受。」這番話表達了他對妻子的感激之情，並強調兩人的婚姻並未對他的專業工作造成負面影響，反而讓他更加穩定和專注《哈爾濱》是一部歷史諜報片，講述韓國獨立軍與日軍之間的激烈追逐。玄彬飾演的安重根是韓國歷史上的重要人物，電影透過他與其他獨立鬥士的鬥爭，展現了韓國在當時的抗爭歷史。該片導演是曾執導《南山的部長們》的禹民鎬，玄彬表示這次挑戰這個角色，讓他對韓國歷史有了更深的理解，並希望觀眾能通過這部電影感受到先烈們的犧牲精神。