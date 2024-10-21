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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，但因柯爸爸柯承發傳出病危住進加護病房，柯文哲已於18日獲准外出到台大醫院探望父親。針對柯爸狀況，民眾黨立法院黨團主任陳智菡指出，家屬表示能透露的，柯爸是因癌症住院，現在有併發症，上星期出現狀況危急的情況。對此，北市陽明醫院胸腔科醫師蘇一峰直言，肺癌末期病人如果病危入加護病房，只有一成不到能活著出院，「柯見柯爸最後一面，是很困難。」蘇一峰在臉書發文指出，先前他就有分析，柯爸癌末肺肋膜積水只能打化療，這種預後是很差的；他表示，肺癌末期病人如果病危入加護病房，只有一成不到能活著出院，「柯見柯爸最後一面，是很困難。」蘇一峰說，柯爸可以撐多久，這不一定，「癌末肺積水喘，假如完全走安寧模式，應該一兩週臨終差不多，但是醫學有許多的維生醫療，插管插引流管急救等等，可以再多撐一些時間，等親人陪伴到齊」，不過絕大多重症醫師都勸民眾不要為了等待家人歸來而急救。